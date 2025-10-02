สร้างแรงบันดาลใจ! ‘มาดามแป้ง’ มอบบัตรฟรี ให้ ‘โรงเรียน-อคาเดมี’ เชียร์ช้างศึก ปะทะ ไต้หวัน
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สานต่อโครงการเพื่อเยาวชน โดยการมอบบัตรเข้าชมฟรี ให้กับโรงเรียน หรือ อคาเดมี เชียร์ ทีมชาติไทย ในเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 3 ที่จะพบกับ ไต้หวัน ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ หรือ อคาเดมี ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้า สมาคมฯ โดย มาดามแป้ง จะมอบบัตรเข้าชมให้กับ โรงเรียน หรือ อคาเดมี ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล แบบติดขอบสนาม โดยมีเงื่อนไขการแจกบัตร ดังนี้
แจ้งความประสงค์ขอรับบัตร ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 และจะมีการอีเมลตอบกลับไป เมื่อทางสมาคมฯ ได้คัดเลือก (มีจำนวนจำกัด)
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 3 ทีมชาติไทย จะพบกับ ไชนีส ไทเป ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชั่นส์ นาว
ทั้งนี้แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทย ทิคเกต เมเจอร์ ได้ที่ http://bit.ly/3IqSptu และจุดจำหน่ายสาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย