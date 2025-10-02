สงขลาเดินหน้าพร้อมจัดซีเกมส์ 10 ชนิดกีฬา สร้างแลนด์มาร์ก SEAGAME PARK ต้อนรับผู้มาเยือน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลา โดยมีนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อระดมความคิดเห็นและติดตามผลการดำเนินงานในทุกมิติ
ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานในหลายด้าน ทั้งสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการแข่งขัน การจัดระบบการแพทย์และพยาบาลดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการวางแผนรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง และการจัดระเบียบจราจร – ขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม และนักท่องเที่ยว ตลอดจนแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อรองรับผู้มาเยือนจาก 11 ประเทศ ขณะเดียวกันสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและจัดทำสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
สำหรับการแข่งขันในจังหวัดสงขลา มีการบรรจุกีฬาไว้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล แข่งขันที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา, กาบัดดี้และหมากรุก แข่งขันที่มหาวิทยาลัยทักษิณ, ยูโด แข่งขันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คาราเต้และมวยปล้ำ แข่งขันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่, ปันจักสีลัต แข่งขันที่สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่, วูซู แข่งขันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มวยสากลสมัครเล่น แข่งขันที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และเปตอง แข่งขันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำโครงการ “SEAGAME PARK” บริเวณลานเก้าอี้ดำ ด้านหลังสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อสร้างแลนด์มาร์กสำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เป็นจุดเช็คอินและพื้นที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว โดยจะมีการประดับธงชาติ 11 ประเทศอาเซียน พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซีเกมส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นบรรยากาศความเป็นเจ้าภาพร่วมของชาวสงขลา
ทั้งนี้ การประชุมยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกด้าน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในจังหวัดสงขลาประสบความสำเร็จ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพกีฬานานาชาติที่มีศักยภาพครบถ้วน ทั้งด้านกีฬา การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค