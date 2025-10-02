‘สุธาสินี-อรวรรณ’ จอดป้ายรอบก่อนรองฯ หญิงคู่ศึกปิงปองไชน่า
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “ไชน่า สแมช 2025” ที่ชูกังพาร์ค กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม มีนักกีฬา 239 คนจาก 48 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 2,050,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,066,375 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ส่ง 2 นักกีฬาสาวทีมชาติ “ทิพย์” อรวรรณ พาระนัง และ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร ร่วมแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา 2 สาวไทยที่ตกรอบในประเภทเดี่ยวหมดแล้ว ลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 21 ของโลก และสามารถโชว์ผลงานน่าประทับใจ ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับคู่ของ ฮินะ ฮายาตะ จากญี่ปุ่น กับ จู เชือนฮุล จากเกาหลีใต้
สาวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มาจับคู่กันเฉพาะกิจ แต่ ฮินะ มีแรงกิ้งประเภทเดี่ยวอยู่ในอันดับ 13 ของโลก ส่วน จู เชือนฮุล อยู่ในอันดับ 35 ของโลก ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นทางคู่สาวแดนปลาดิบและแดนกิมจิที่แข็งแกร่งกว่าคู่ของสองสาวไทย ฮินะ ฮายาตะ กับ จู เชือนฮุล เอาชนะ อรวรรณ กับ สุธาสินี 3-0 เกม 11-6, 11-5, 11-7 ทิพย์ และ หญิง หยุดเส้นทางลุ้นแชมป์ไว้ที่รอบก่อนรองฯ และปิดฉากรายการแข่งขันไชน่าสแมช 2025 เป็นที่เรียบร้อย