ไอ้หนู 17 ปีตบเท้ารายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติเตรียมโม่แข้งรอบคัดเลือกเอเชีย
บรรยากาศ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เดินทางมารายงานตัว ที่ อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ ไดนามิก ฟุตบอลแคมป์ จังหวัด สมุทรปราการ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก (AFC U17 Asian Cup Saudi Arabia 2026 Qualifiers) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2568 ที่ชลบุรี สเตเดียม จังหวัดชลบุรี ภายใต้การคุมทัพของ มาร์โค ก็อคเคิ่ล
รายการดังกล่าว ฟุตบอลชายทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ มองโกเลีย, มัลดีฟส์, เติร์กเมนิสถาน และ คูเวต ซึ่งจะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม 7 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ร่วมกับ อีก 9 ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย กาตาร์, อุซเบกิสถาน, ซาอุดีอาระเบีย, เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, ญี่ปุ่น, ทาจิกิสถาน, ยูเออี และ อินโดนีเซีย และจะหา 8 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี 2026 ที่กาตาร์ ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขัน ของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้
Matchday1
มองโกเลีย พบ ไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
เวลา 19.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday2
ไทย พบ มัลดีฟส์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
เวลา 19.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday3
เติร์กเมนิสถาน พบ ไทย
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
เวลา 19.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
Matchday4
ไทย พบ คูเวต
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
เวลา 19.30 น.
ชลบุรี สเตเดียม
การถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง