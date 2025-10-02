‘หมู ปากน้ำ’ ดับซ่าหนุ่มบราซิลคว้าตั๋วเมนดรอว์ศึกใหญ่ที่จีน
การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ 2025 รอบคัดเลือก(รอบ 128 คน) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม ที่พอนด์ส ฟอร์จ อินเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ โดยผู้ชนะในรอบนี้ จะได้ตั๋วไปแข่งขันในรอบเมนดรอว์ (ตั้งแต่รอบ 64 คนไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ) ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายนต่อไป
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม มีนักสอยคิวไทยลงแข่งขัน 1 คนนั่นก็คือ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 35 ของโลกชาวไทย พบกับ โชนาส ลุซ มือ 105 ของโลกจากบราซิล
ตลอดการแข่งขัน “หมู” ออกคิวได้เหนือกว่ามาก ทั้งความแม่นยำ และการแทงป้องกัน ก่อนที่จะเอาชนะไปอย่างง่ายดาย 6-1 เฟรม คว้าตั๋วผ่านเข้าไปเล่นในรอบเมนดรอว์ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีนในเดือนหน้าได้สำเร็จ
ส่วน “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 ของโลกชาวไทย ที่จะลงแข่งขันรอบ 128 คนพบกับมือไวลด์การ์ดจากจีน (รอคัดเลือกจากสมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์จีน) จะถูกยกไปแข่งขันที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน ในเดือนหน้าร่วมกับรอเมนดรอว์