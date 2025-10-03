ฮอนด้า ผงาดกวาดบัลลังก์ AMA SMX 2025 เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์ ควงคู่ โจ ชิโมดะ คว้าสองรุ่นท็อป
“ฮอนด้า” ประกาศความยิ่งใหญ่สุดเหนือชั้นในการแข่งขันรอบไฟนอล ศึกซูเปอร์โมโตครอสชิงแชมป์โลก 2025 ในโปรแกรมสนาม 3 AMA Super Motocross (AMA SMX 2025) ที่ลาสเวกัส มอเตอร์ สปีดเวย์ โดยนักแข่งฮอนด้าคว้าชัยชนะพร้อมเหมาแชมป์โลก 2 รุ่นท็อป จากผลงานของ “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 1 กับรถแข่ง Honda CRF450R ในคลาส 450SMX และ “โจ ชิโมดะ” หมายเลข 30 นักบิดชาวญี่ปุ่น กับรถแข่ง Honda CRF250R ในคลาส 250SMX
เรซที่ 1 เป็นการดวลของนักบิดฮอนด้าจากทีม Honda HRC Progressive โดย “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 96 แม้มีอาการป่วยจากไข้หวัด แต่สามารถออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยรถแข่ง Honda CRF450R คว้าโฮลช็อตตั้งแต่โค้งแรก ก่อนจะเสียตำแหน่งผู้นำไปในช่วงต้นเกม แต่สามารถทวงกลับคืนมาได้สำเร็จ ด้าน “เจ็ต ลอว์เรนซ์” ออกตัวจากอันดับ 4 ไล่ขึ้นมาจนสามารถแซง “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” ขึ้นนำได้ในช่วงกลางเรซ จากนั้นควบคุมสถานการณ์จนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 คว้าชัยชนะไปครอง ขณะที่ “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” ตามเข้ามาในอันดับ 3
การแข่งขันเรซที่ 2 แม้ “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” จะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนัก แต่สามารถเร่งเครื่อง Honda CRF450R แซงขึ้นมาเป็นผู้นำตั้งแต่ช่วงต้นเรซ พร้อมคุมเกมได้อย่างมั่นคง ขณะที่ “เจ็ต ลอว์เรนซ์” ต้องเจอศึกหนักเมื่ออันดับหล่นไปอยู่กลางกลุ่ม ก่อนจะพยายามไล่แซงคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเพื่อทวงคืนตำแหน่ง จบการแข่งขัน “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” คว้าชัยชนะ ขณะที่ “เจ็ต ลอว์เรนซ์” ไล่มาได้ถึงอันดับ 2
ในการแข่งขันคลาส 250SMX ด้วยผลงานของ “โจ ชิโมดะ” ด้วยตัวแข่ง Honda CRF250R เก็บชัยชนะในเรซที่ 1 และโพเดียมอันดับที่ 2 ในเรซที่สอง บวกคะแนนสะสมผงาดคว้าแชมป์โลกในคลาส 250SMX ไปครองได้สำเร็จ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของฮอนด้าในสังเวียนทางฝุ่นและสุดยอดตัวแข่งจาก CRF Series
ผลการแข่งขันสนามสุดท้าย ส่งฮอนด้าขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลกประจำซีซั่นนี้ด้วยความยอดเยี่ยมของสมรรถนะรถแข่ง Honda CRF450R และผลงานยอดเยี่ยมของนักบิดชาวออสเตรเลีย เจ็ต ลอว์เรนซ์ โดยมีทีมเมท ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์ ตามมาติด ๆ เป็นอันดับที่ 2 ในตารางแชมเปียนชิพซึ่งตอกย้ำความยอดเยี่ยมของฮอนด้าด้วยการเหมาอันดับที่ 1 – 2 ในซีซั่นนี้