เทควันโด เปิดโฉมจอมเตะเยาวชนทีมชาติไทย ลุยเอเชี่ยนยูธเกมส์ วางเป้า 2 ทอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย ทั้งประเภทต่อสู้ (เคียวรูกิ) และประเภทท่ารำ (พุมเซ่) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 “บาห์เรนเกมส์ 2025” ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม สำหรับจอมเตะเยาวชน ประเภทต่อสู้ ชุดนี้มีทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย ภานุวัฒน์ เกษมสินธุ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.ชาย, พงศกร ผาหลัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.ชาย, จักรระวี บุสวงศ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.ชาย, อนันตสิน กาเจริญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก.ชาย/Mix Gender Team, ตรุณ ซิงห์เกิล รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก.ชาย, ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ Mix Gender Team
เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กก.หญิง, ณัฏฐกันย์ ทองคุณธรรม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.หญิง, ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.หญิง/Mix Gender Team, จิดาภา เงินบุคคล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.หญิง, เสฏฐีญาดา ปรุงทอง รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก.หญิง และอชิรญา ฉายางาม Mix Gender Team
ขณะที่ จอมเตะเยาวชุด ประเภทท่ารำ มีทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย นิธิกร ยิ้มประเสริฐ (พุมเซ่ คู่ผสม), พงศกร ทองดี (พุมเซ่ เดี่ยวชาย), พิณพนา บัวแก้ว (ฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง), สุชานันท์ อินทร์แจ้ง (พุมเซ่เดี่ยวหญิง/พุมเซ่คู่ผสม), ปัณณธร ศิริโสม (ฟรีสไตล์เดี่ยวชาย), ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ (ฟรีสไตล์คู่ผสม) และรินรดา น้ำทองไทย (ฟรีสไตล์คู่ผสม)
“ทีมเทควันโดเยาวชนทั้ง 2 ประเภท สมาคมฯ ได้มีการคัดเลือกตัวมาจากผลงานในแมตช์แข่งขันรายการสำคัญ ทั้งเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย, ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ และชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งแต่ละคนเป็นระดับกะทิของนักกีฬาดาวรุ่ง ซึ่งในเอเชียนยูธเกมส์ 2025 ครั้งนี้ ผมเองก็หวังว่าเด็ก ๆ จะทำผลงานได้ดี หากทำได้มาตรฐานของตัวเอง แม้ว่าจะเป็นศึกใหญ่ คู่แข่งก็ไม่ธรรมดา มีความแข็งแกร่งไม่แพ้เรา แต่ก็ยังเชื่อว่าทีมเยาวชนไทย จะมีอย่างน้อยประเภทละ 1 เหรียญทอง รวมแล้วคาดหวังไว้ที่ 2 เหรียญทอง” ผศ.พิมลกล่าว