Made in Thailand! แกรนด์สปอร์ต เปิดตัวชุดซีเกมส์ ชูคอนเซ็ปต์ภาคภูมิใจความเป็นไทย
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขัน และชุดเดินทางกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สตูดิโอ เซิร์ส รามคำแหง 81 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ร่วมในพิธี
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหาร, นายชัย นิมากร ประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, นายธารา พฤกษ์ชะอุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต, นายพีรเมธ นิมากร กรรมการผู้จัดการบริษัท, นายพจน์ วงศ์พัฒนาสิน รองกรรมการผู้จัดารบริษัท รวมถึงนักกีฬาและเซเลบีตี้ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้อย่างคึกคัก
นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณแกรนด์สปอร์ตที่ตั้งใจ มีแนวคิดที่มา เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการโอลิมปิคฯ พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์สถานการณ์ และโลกปัจจุบัน จนได้ชุดกีฬาที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม มีคุณภาพ และเหมาะสมกับกีฬาแต่ละชนิด ซึ่งออกมาเป็นที่น่าพอใจ ถือเป็นการนำเสนอ Soft Power ของคนไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด
นายธนา ไชยประสิทธิ์ ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย กล่าวว่า เราเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพและความมุ่งมั่นของนักกีฬาทีมชาติไทยที่พร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่นักกีฬาทีมชาติไทยของเราจะได้สวมใส่ชุดแข่งขัน ซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นด้วยฝีมือคนไทย ในแนวคิด Made in Thailand อันสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเคียงข้างนักกีฬาของเราในทุกสนามแข่งขัน
นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ที่มาของแนวคิดในการออกแบบชุดแข่งขัน และชุดเดินทางของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในครั้งนี้ แกรนด์สปอร์ต เป็นแบรนด์สินค้าของคนไทย และใช้คําว่า Made in Thailand มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจในสินค้าไทยมาโดยตลอด จึงอยากจะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ให้กับคนไทยทุกคน ผ่านชุดนักกีฬาซีเกมส์ ส่วนคำว่า Made with Spirit เพื่อที่จะสื่อถึงว่า ทั้งตัวนักกีฬาเองที่มีความทุ่มเทมีความตั้งใจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ส่วน เราจะร่วมกันแสดง Spirit ของทุกๆ ฝ่ายออกมาให้คนทั่วโลกได้มองเห็นว่าประเทศไทยทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วย Spirit และจิตวิญญาณของความเป็นไทย
“สำหรับลวดลาย ลายเส้นที่เรานำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคือ สถาปัตยกรรมของไทย เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นต่างๆ โครงสร้างของอาคารตั้งแต่ในสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน ก็ยังคงความเป็นไทยและมีความทันสมัยอยู่ จึงเลือกใช้สถาปัตยกรรม ของประเทศไทยมาออกแบบเป็นลวดลายอยู่บนชุดของนักกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้”
นายธิติ กล่าวอีกว่า ชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ชุดกีฬา แต่คือผลงานของแบรนด์ไทยที่สะท้อน อัตลักษณ์ไทย ผสานความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น ใช้เทคโนโลยีทันสมัย คำนึงถึง การใช้งานจริงของนักกีฬา และให้ความสำคัญกับ ความยั่งยืน ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจคนไทย ที่สินค้าไทยยืนหยัดบนเวทีระดับนานาชาติด้วยสินค้า Made in Thailand
สำหรับแนวคิด “Made in Thailand, Made with Spirit” แกรนด์สปอร์ตได้นำมาร้อยเรียงในเสื้อแข่งขัน และชุดเดินทางของคณะนักกีฬา อย่างเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ แกรนด์สปอร์ต ได้นำความเป็นไทย นำลายกนกไทย ผสมผสานกับลายเปลวไฟ สัญลักษณ์แห่งพลังความกล้า และการต่อสู้ ลวดลายเปลวไฟที่ไล่เฉดจากด้านบนลงมา สร้างมิติและความโดดเด่น ปกเสื้อทอลายแถบสีทอง-ขาว เสริมความสง่างาม อกซ้ายติดธงชาติไทย ผลิตด้วยเทคโนโลยี AIRFLOW TECHNOLOGY เทคนิคการทอแบบ MICRO FULL JACQUARD ทำให้ระบายอากาศดี แห้งไว น้ำหนักเบา รองรับทุกการเคลื่อนไหว มีทั้งหมด 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว
ขณะที่ชุดเดินทางได้แก่ เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดวอร์ม ชุดแทรคสูท และเสื้อโปโล ต่างก็มีแนวคิดคงความเป็นไทยเช่นเดียวกัน อย่างเสื้อแจ๊คเก็ต เราได้ประยุกต์ ลวดลายประจำยามก้ามปู และลายกนก เข้าด้วยกัน ใช้เทคนิคทับซ้อนลายสร้างมิติและความเคลื่อนไหวบนชุดดีไซน์ลายพิมพ์ไทยประยุกต์โทนสีฟ้าอ่อน-ครีม ตัดต่อเส้นกุ๊นเพิ่มความโดดเด่น มาพร้อมแพทเทิร์นใหม่ทรงสูท Smart Casual ให้ความเรียบหรู สวมใส่ได้ทั้งงานทางการและกึ่งทางการ
ส่วนชุดวอร์มใช้เทคนิคทับซ้อนลายสร้างมิติ และความเคลื่อนไหวบนชุด พร้อมเพิ่มชั้นเชิงของสถาปัตยกรรมไทยด้วย โครงสร้างหน้าจั่ว ที่ปรับให้รับกับลวดลาย แต่ยังคงกลิ่นอายของทรงไทย โทนสี ขาว-กรม-เทา ไล่เฉดสีทอง
ชุดแทรคสูท ใช้ลายเส้น หลังคาสถาปัตยกรรมไทยที่ซ้อนชั้นลดหลั่น ถ่ายทอดออกมาเป็น เลเยอร์แขนเสื้อแบบทับซ้อน เพิ่มมิติและความโดดเด่น พร้อมลายพิมพ์แนวเฉียง และกุ๊นสีขาวที่คอเสื้อและแขนเสื้อ เสริมความเรียบคมในแบบร่วมสมัยผลิตจากผ้า Polymild เนื้อผ้าเรียบเนียน น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย แห้งเร็ว ไม่ยับง่าย มาพร้อมซับในตาข่าย เพิ่มความโปร่งสบาย
เสื้อโปโลมี 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต มาพร้อมนวัตกรรม Anti-Bacterial ลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่น ทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่ ใช้เทคโนโลยีการทอลายแบบ Full Jacquard ทำให้เสื้อมีมิติดูสวยงาม เพิ่มความโดดเด่นด้วยกุ้นสีทองที่ปกและปลายแขน
สำหรับสินค้าซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมจำหน่ายในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ที่ Grand Sport Shops, Grand Sport Shop – Market Village Suvarnabhumi, Grand Sport Online Shop คลิก https://shorturl.asia/cuFIM และ TikTok : GRAND SPORT THAILAND คลิก https://shorturl.asia/3O8Qm โดยเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.grandsportshoponline.com