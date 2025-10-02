ศึกสองล้อไทยแลนด์ โอเพ่น ชี้ชะตาหาแชมป์ประเทศไทย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองลพบุรี สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 08.30 น. สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับเกียรติจาก พลเอกธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ พร้อมทั้งชมรมจักรยานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ ศอว.ศอพท.” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานเพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยปั่นระยะทาง 10.7 กิโลเมตร ซึ่งจะมีนักปั่นนำจักรยานมาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คัน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อคอกลมคนละ 1 ตัว พร้อมกระบอกน้ำดื่ม และใบประกาศนียบัตรที่มีลายเซ็นของปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า สำหรับการแข่งขันสนามที่ 4 นี้เป็นสนามสุดท้ายในการตัดสินว่านักปั่นคนใดจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทย และได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งนักปั่นที่เข้าเส้นชัยอันดับต่าง ๆ ก็จะได้รับคะแนนคูณเป็น 2 เท่า ทำให้นักปั่นบางคนที่อยู่อันดับ มีโอกาสแซงขึ้นไปคว้าแชมป์ได้ ดังนั้นในสนามนี้จึงมีนักปั่นจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย ส่วนเส้นทางการแข่งขันจะเป็นเส้นทางที่ปั่นสนุก โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่มาประจำจุดที่อาจเกิดเสี่ยงอันตราย ทางแยกทางร่วม หรือในเขตชุมชน เพื่อให้นักปั่นมีความปลอดภัยสูงสุด
“ทุกครั้งที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ไปจัดการแข่งขันยังจังหวัดต่าง ๆ ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ มีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ทั้งโรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านของฝาก ก็มีผู้ไปใช้บริการมากขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติ รวมไปถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นเวทีให้นักกีฬาได้แข่งขันและพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ หรือในระดับทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต” พล.อ.เดชากล่าว
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ แบ่งเป็น 20 รุ่น เริ่มปล่อยตัวเวลา 09.00 น. โดยใช้เส้นทางจากศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนดแล้วกลับมาเข้าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ-เข้าเส้นชัยที่ศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ระยะทาง 50 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย, รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง, รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง จะปั่นระยะทาง 10.7 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนน แบ่งออกเป็นรุ่นต่าง ๆ รวม 13 รุ่น เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยใช้เส้นทางเดียวกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ ระยะทาง 50 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นประชาชนชายที่จะเพิ่มระยะทางอีก 1 รอบ แล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ระยะทางรวม 77.3 กิโลเมตร ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 สามารถสมัครได้ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น
นอกจากนี้ พล.อ.เดชา เปิดเผยอีกว่า ได้รับรายงานจาก ร.ต.อ.ณัฐพล จีบถาวรธาวิต ผู้ฝึกสอนทีมจักรยานอาชีพไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ที่นำทีมนักปั่นเดินทางไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรายการ เลอ ทัวร์ เดอ ลังกาวี 2025 ที่ประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เป็นการชิงชัยในสเตจที่ 5 ระยะทาง 123.1 กม. ผลปรากฏว่า “เฟรม” ส.ท.ธนาคาร ไชยยาสมบัติ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ของนักปั่นอาเซียน ด้วยเวลา 3.01.59 ชั่วโมง คว้ารางวัล Best Asean Rider หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน และรั้งอันดับ 3 ของนักปั่นเอเชีย พร้อมกันนี้ทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ยังได้อันดับ 1 ของทีมอาเซียนในสเตจที่ 5 นี้ด้วย