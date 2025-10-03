ก้อง สมเกียรติ ยังมุ่งมั่นเต็มที่ในศึก โมโตจีพี พร้อมลุยต่อที่อินโดฯ หวังซิวแต้มสนามแห่งความทรงจำ

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 สังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ตั้งใจมุ่งมั่น พร้อมลุยศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 18 อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ สุดสัปดาห์นี้ หวังเก็บแต้มที่ เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย สนามที่เคยคว้าชัยชนะมาครองในรุ่น โมโตทู
ศึก อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ เตรียมระเบิดความมันส์ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นในโซนเอเชียและได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวเอเชียอย่างมาก มันดาลิกาถือเป็นอีกหนึ่งในสนามที่ “ก้อง-สมเกียรติ” มีความทรงจำที่ดี โดยเจ้าตัวกล่าวว่า “สุดสัปดาห์นี้เราจะไปแข่งกันที่ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่ผมเคยทำได้ดีใน โมโตทู อยากให้ทุกคนตามเชียร์ ผมจะเต็มที่กับสนามที่เหลือในปีนี้ ฝากแฟนๆ ชาวไทยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ”
ทั้งนี้ศึก อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและ “สปรินต์เรซ” ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ โดยจะดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง True Visions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH