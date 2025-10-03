ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ประกาศความสำเร็จผงาดคว้า 5 เหรียญทองแดงในรอบ 13 ปีที่รอคอยในเวทีเอเชีย
ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ประกาศความสำเร็จผงาดคว้า 5 เหรียญทองแดงในรอบ 13 ปีที่รอคอยในเวทีเอเชีย ของทัพว่ายน้ำไทยนับตั้งแต่ปี 2012 โดย “น้องมีอา” มีอา มิลลาร์ เงือกสาวทีมชาติคว้าคนเดียวมากสุด 4 ทองแดง ขณะที่ “น้องแก้ม” ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ จอมอึดสาวคนเก่งไม่น้อยหน้าซิวฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ในศึกชิงแชมป์เอเชีย Asian Aquatics Championships 2025 ที่ประเทศอินเดีย
โดยชมรมว่ายน้ำสิงห์ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์ ประกอบด้วย มีอา มิลลาร์, เสาวนีย์ บุญอำไพ, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ และ คมชาญ วิชาชัย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์เอเชีย2025 รายการ Asian Aquatics Championships 2025 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2568 ณ Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad ประเทศอินเดีย ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชยุทธ” ยุทธนา กุลตัน ผู้ฝึกสอนนำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทุกชนิดกีฬากว่า 1,100 คน จัดโดยสมาพันธ์เอเชีย (Asia Aquatics) ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมว่ายน้ำแห่งอินเดีย (Swimming Federation of India) ถือเป็นหนึ่งในรายการกีฬาน้ำชั้นนำของทวีปเอเชีย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์ ประกาศความสำเร็จอีกครั้งในศึกว่ายน้ำชิงแชมป์เอเชีย ด้วยการคว้า 5 เหรียญทองแดงมาครอง โดย “น้องมีอา”มีอา มิลลาร์ เงือกสาวทีมชาติไทยคว้าไปคนเดียว 4 เหรียญทองแดง ประกอบด้วย กรรเชียง 200 เมตร มีอา มิลลาร์ ทำเวลาได้ 2:16.51 นาที, กรรเชียง 100 เมตร สถิติเวลา 1:03.56 นาที
ส่วนอีก 2 เหรียญได้จาก ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรหญิง ผลัด1 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, ผลัด2 กมนชนก ขวัญเมือง, ผลัด3 กมลลักษณ์ ตั้งนภากร, ผลัด4 มีอา มิลลาร์ (ชมรมว่ายน้ำสิงห์) ด้วยเวลา 3:54.21 นาที และได้จาก ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4X200 เมตรหญิง ผลัด 1 มีอา มิลลาร์ (ชมรมว่ายน้ำสิงห์) ผลัด 2 ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ (ชมรมว่ายน้ำสิงห์), ผลัด 3 จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, ผลัด 4 กมนชนก ขวัญเมือง เวลา 8:32.17 นาที
นอกจากนี้ในรอบคัดเลือก กรรเชียง 50 เมตร “น้องมีอา”มีอา มิลลาร์ ยังทำลายสถิติประเทศไทยได้สำเร็จ ด้วยเวลา 29.61 วินาที (ทำลายสถิติที่ เสาวนีย์ บุญอำไพ เคยทำไว้ 29.63 วินาที) และรอบชิงชนะเลิศ มีอา ทำได้ดีสุดคว้าอันดับที่ 7 ด้วยเวลา 29.65 วินาที
ส่วน “น้องแก้ม” ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ เงือกสาวคนเก่งอีกคนที่น่าจับตามอง รายการนี้นอกจากจะร่วมคว้าทองแดงทีมผลัดฟรีสไตล์ 4?200 เมตรแล้ว จอมอึดสาววัย 17 ปี ยังสามารถคว้าเหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร มาครองได้สำเร็จด้วยสถิติเวลา 17:30.36 นาที
ทำให้จบแข่งขันชมรมว่ายน้ำสิงห์ ร่วมสร้างผลงานประกาศความสำเร็จกับน้องๆนักว่ายน้ำทีมชาติไทย ด้วยการคว้า 5 เหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ 13 ปีที่รอคอย นับตั้งแต่ปี 2012 ของนักว่ายน้ำไทยที่เคยทำได้จาก “เงือกอุ้ม” ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง คว้าเหรียญทองแดง ในฟรีสไตล์ 400 ม.กับ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ คว้าทองแดง ท่ากบ 200 ม.ในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 9 ที่ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์