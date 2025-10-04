Predator Precision Origins Pack ตำนานนักล่าประตู หวนคืนสู่สนามอีกครั้ง
อาดิดาส ฟุตบอล ประกาศเปิดตัว Predator Precision Origins Pack คอลเล็กชันล่าสุดภายใต้ไลน์ Made in Germany โดยกลับมาพร้อมกับเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Predator ก็คือสีดำ สีขาว และสีแดง
Predator Precision Origins Pack มาพร้อมตัวรองเท้าสีดำเข้มอันทรงพลัง ตัดด้วยดีเทลสีแดงบริเวณส้นรองเท้า และลิ้นแบบพับที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมตกแต่งด้วยแถบเส้นสีขาวสะอาดตาที่มีการจัดวางอย่างประณีตไปจนถึงบริเวณส้นรองเท้า
นอกจากนี้ Predator Precision Origins Pack ยังมีการใช้โลโก้ของอาดิดาสสีขาวบนลิ้นรองเท้า ส้นรองเท้า และพื้นรองเท้า ที่มีการใส่รายละเอียดเพิ่มความโดดเด่นด้วยการเย็บตัวอักษรสีแดง “Made in Germany” บนลิ้นรองเท้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งงานฝีมือที่มีความพิถีพิถันและเป็นความภาคภูมิใจที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
คอลเล็กชั่น Predator Precision Origins Pack วางจัดจำหน่ายแล้วที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, อาดิดาส แอพพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอล โดยรองเท้า PREDATOR PRECISION STREET จำหน่ายในราคา 6,000 บาท และรองเท้า PREDATOR PRECISION ELITE FG จำหน่ายในราคา 12,000 บาท