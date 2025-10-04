Sport Slide

Predator Precision Origins Pack ตำนานนักล่าประตู หวนคืนสู่สนามอีกครั้ง

Predator Precision Origins Pack ตำนานนักล่าประตู หวนคืนสู่สนามอีกครั้ง

อาดิดาส ฟุตบอล ประกาศเปิดตัว Predator Precision Origins Pack คอลเล็กชันล่าสุดภายใต้ไลน์ Made in Germany โดยกลับมาพร้อมกับเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Predator ก็คือสีดำ สีขาว และสีแดง

Predator Precision Origins Pack มาพร้อมตัวรองเท้าสีดำเข้มอันทรงพลัง ตัดด้วยดีเทลสีแดงบริเวณส้นรองเท้า และลิ้นแบบพับที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมตกแต่งด้วยแถบเส้นสีขาวสะอาดตาที่มีการจัดวางอย่างประณีตไปจนถึงบริเวณส้นรองเท้า

นอกจากนี้ Predator Precision Origins Pack ยังมีการใช้โลโก้ของอาดิดาสสีขาวบนลิ้นรองเท้า ส้นรองเท้า และพื้นรองเท้า ที่มีการใส่รายละเอียดเพิ่มความโดดเด่นด้วยการเย็บตัวอักษรสีแดง “Made in Germany” บนลิ้นรองเท้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งงานฝีมือที่มีความพิถีพิถันและเป็นความภาคภูมิใจที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

คอลเล็กชั่น Predator Precision Origins Pack วางจัดจำหน่ายแล้วที่อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์, อาดิดาส แอพพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE @adidasthailand และร้านอาริ ฟุตบอล โดยรองเท้า PREDATOR PRECISION STREET จำหน่ายในราคา 6,000 บาท และรองเท้า PREDATOR PRECISION ELITE FG จำหน่ายในราคา 12,000 บาท

ADVERTISMENT

 