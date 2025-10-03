พงศกร แปยอ คว้าเหรียญทองที่ 2 ระยะ 100 เมตร คลาส T53 วีลแชร์โลกที่อินเดีย
การแข่งขัน กรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลก 2025 “New Delhi World Para Athletics Championships 2025” ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา
พงศกร แปยอ นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ลู่ที่ 5 แม้ต้องเจอกับสภาพอากาศฝนตก แต่ยังวิ่งด้วยความมั่นใจ กระชากเข้าเส้นชัย คว้า เหรียญทองในระยะ 100 เมตร คลาส T53 ด้วยเวลา 14.55 วินาที นับเป็น เหรียญทองที่ 2 ของเขา และเป็นเหรียญทองลำดับที่ 4 ของทัพกรีฑาพาราไทย ในทัวร์นาเมนต์นี้
ด้าน มะสบือรอื อาแซ ลู่ที่ 9 อีกหนึ่งนักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ทำเวลา 15.55 วินาที จบการแข่งขันใน อันดับที่ 4