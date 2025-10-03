วอลเลย์บอลไทยตั้งเป้า 2 ทองซีเกมส์ จากในร่มและชายหาดหญิง
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมและความหวังของทีมนักตบลูกยางไทยทั้งในร่มและชายหาดในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ว่า การแข่งขันวอลเลย์บอล มีชิงชัยทั้งหมด 4 เหรียญทอง แยกเป็นในร่มชาย-หญิง 2 เหรียญทอง และชายหาดชาย-หญิง 2 เหรียญทอง
นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ กล่าวต่อว่า นักกีฬาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมและแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทีมในร่มหญิงนั้น อาจจะไม่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันมากนัก เนื่องจากว่านักกีฬาตัวหลักไปเล่นในลีกต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน
“สมาคมตั้งเป้าคว้า 2 เหรียญทองจากในร่มและชายหาดหญิง ส่วนในร่มและชายหาดชายนั้นตั้งเป้าเข้าชิงชนะเลิศ“ นายสมพรกล่าว