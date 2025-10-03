ต่อให้ 3 คน! ไต้หวัน ประกาศโผ 20 แข้งดวลทัพช้างศึก ศึกคัดเอเชี่ยนคัพ 2027
“บลูวิงส์” ทีมฟุตบอลทีมชาติไต้หวัน ประกาศชื่อนักเตะชุดดวลแข้ง “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ออกมาแล้ว โดย หวง เจ๋อ-หมิง กุนซือใหญ่ ประกาศรายชื่อแค่ 20 คน
ทัพนักเตะทีมชาติไทย อันดับ 101 ของโลก มีโปรแกรมที่จะเตะ 2 เกมสำคัญ ในเกมคัดเอเชียนคัพ 2027 นัดที่ 3-4 พบ ไต้หวัน อันดับ 173 ของโลก โดยวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เตะที่ราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 19.30 น. และวันที่ 14 ตุลาคม เตะที่ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม เวลาไทย 17.30 น.
ล่าสุดทีมชาติไต้หวัน ได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วจำนวนแค่ 20 รายชื่อ จากที่ส่งได้ 23 รายชื่อ ทั้งนี้จาก 20 คน เป็นนักเตะที่เล่นในไต้หวัน 18 คน มี 2 คนที่ค้าแข้งต่างชาติ คือ คริสโตเฟอร์ เตียว เถียนหลง ปราการหลังหมายเลข 5 ที่เล่นกับ นิวยอร์ก ซิตี้ 2 ในลีกระดับ 3 ของสหรัฐ และ หยวน หยง เฉิง นักเตะริมเส้นเบอร์ 20 ที่เล่นกับ ริบาร์โรฆา ทีมในลีกภูมิภาคแคว้นบาเลนเซีย ในสเปน
สำหรัยสถานการณ์ล่าสุด ทีมชาติไทย ผ่าน 2 เกมแรก เปิดบ้านชนะ ศรีลังกา 1-0 และบุกแพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-3 มี 3 แต้ม ส่วน ไต้หวัน แพ้รวด เล่นในบ้านแพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-2 และบุกแพ้ ศรีลังกา 1-3
ตารางคะแนนตอนนี้ เติร์กเมนิสถาน มี 6 แต้ม, ทีมชาติไทย กับ ศรีลังกา มี 3 แต้ม และไต้หวัน ไม่มีแต้ม โดยรอบนี้คัดแชมป์กลุ่มทีมเดียวเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในปี 2027 ดังนั้น ทีมไทย ต้องพยายามคว้า 6 แต้มเต็มให้ได้ เพื่อพลิกสถานการณ์
ส่วนทีมชาติไต้หวันนั้น การเตะในปีนี้เพิ่งชนะเกมเดียว การอุ่นเครื่องชนะ มาเก๊า 2-0 นอกจากนั้นอีก 3 เกมแพ้หมด นอกจากคัดเอเชี่ยนคัพแล้ว ก็มีนัดล่าสุด อุ่นเครื่องบุกแพ้ อินโดนีเซีย 0-6 เมื่อวันที่ 5 กันยายน หรือย้อนไปปี 2024 ผลงานลงเตะ 4 นัด อุ่นเครื่อง บุกแพ้ กัมพูชา 2-3, บุกชนะ สิงคโปร์ 3-2 และไปเตะที่ฮ่องกง 2 นัด ชนะ มองโกเลีย 4-0, แพ้ ฮ่องกง 1-2