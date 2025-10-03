Umbro x EA Sports FC Mobile เปิดตัวเสื้อแข่งคอลเลกชั่นใหม่ ฉลองครบรอบ 2 ปี
อัมโบร ประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ CRC Sports ในเครือเซ็นทรัลรีเทล และ EA Sports FC Mobile จัดกิจกรรมเปิดตัวเสื้อแข่งคอลเลกชั่นใหม่ กับการร่วมคอลแลปกันเป็นครั้งแรกของ “Umbro” แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาระดับโลกจากประเทศอังกฤษ กับ “EA Sports FC Mobile” เกมฟุตบอลในมือถือสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีเกมมือถือ EA SPORTS FC Mobile กับคอมมูนิตี้ผู้เล่น ที่ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมตเสื้อ Umbro x EA Sports FC Mobile ที่แต่ละตัวได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อฟุตบอลยุค 90 เต็มไปด้วยแพทเทิร์นอันเป็นเอกลักษณ์โทนสีที่โดดเด่น ผสมผสานสตรีทแฟชั่น และฟุตบอลยุคปัจจุบัน มาพร้อมดีไซน์ที่เข้าถึงเหล่าเกมเมอร์ แฟนๆ EA Sports FC Mobile เลือกใช้โทนสีหลักของ EA Sports FC Mobile แทรกลงไปในดีไซน์ของทุกชุดในคอลเลกชั่นนี้
รวมถึงการเปิดตัวเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ที่อัมโบร ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน ได้แก่ นครปฐม ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อคาเดมี, ชลบุรี เอฟซี อะคาเดมี่ภายในงาน โดยทางแบรนด์มีการจัดแฟชั่นโชว์เสื้อหลากหลายทีมจากแบรนด์ Umbro, พูดคุยถึงที่มาที่มา การร่วมงานกันระหว่าง 2 แบรนด์ และให้ทางอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอล มาเตะฟุตบอล 3 vs 3 และรับของรางวัลจากทาง Umbro
ภายในงานได้มีการตกแต่งเสื้อ Umbro x EA Sports FC Mobile ให้แฟนๆ ฟุตบอลได้ถ่ายรูป และสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่งาน และรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามกิจกรรมและสินค้าใหม่ๆได้ในเพจเฟซบุ๊ก Umbro Thailand Official และอินสตาแกรม umbro.thailand