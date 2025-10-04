‘ธีรพงศ์ ‘ จัดให้ 170 กก.คลีนแอนด์เจิร์ก ผงาดเหรียญทองยกเหล็กโลกที่นอร์เวย์
การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ทีมไทยส่ง 2 จอมพลังฮีโร่ โอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024” ลงชิงชัย ดังนี้ รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง กลุ่มเอ “ออย” สุรจนา คำเบ้า เจ้าของเหรียญทองแดง รุ่น 49 กิโลกรัม หญิง “ปารีส 2024” และ รุ่น 60 กิโลกรัมชาย “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงิน รุ่น 61 กิโลกรัม ชาย “ปารีส 2024” ผลมีดังนี้
รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย ท่าสแนทช์ “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย ครั้งแรกยกผ่านที่ 125 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกไม่ผ่านที่ 129 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 รวบรวมพลังยกผ่านที่ 129 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองแดง
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก หนุ่มไทยต้องสู้กับ ปัง อุน ชอล จากเกาหลีเหนือ สุดสนุก โดยครั้งแรก ธีรพงศ์ ยกผ่านที่ 160 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 167 กิโลกรัม ขณะที่ ปัง อุน ชอล ยกครั้งที่ 2 ผ่านที่ 168 กิโลกรัม จากนั้นในการยกครั้งที่ 3 ธีรพงศ์ งัดทีเด็ดยกผ่านที่ 170 กิโลกรัม บีบให้หนุ่มเกาหลีเหนือเรียกเหล็กหนีไปเป็น 171 กิโลกรัม หวังแย่งเหรียญทอง แต่สุดท้ายยกไม่ผ่าน ทำให้ ธีรพงศ์คว้าเหรียญทองมาครอง และเป็นเหรียญทองแรกของจอมพลังไทยในรายการนี้ด้วย พร้อมกันนี้ ธีรพงศ์ ยังรับเหรียญเงิน น้ำหนักรวม ด้วยสถิติ 299 กิโลกรัม สรุป ธีรพงศ์ รับไป 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ด้าน หวัง เฮา จากจีน รับ 2 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 138 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 302 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 164 กิโลกรัม / ปัง อุน ชอล จากเกาหลีเหนือ 1 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 168 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 295 กิโลกรัม / หยวน เฮา จากจีน 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 132 กิโลกรัม
ขณะที่ รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง “ออย” สุรจนา คำเบ้า ต้องเจอคู่แข่งมือดีจากหลายประเทศ โดยท่าสแนทช์ ครั้งแรกยกผ่านที่ 88 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 90 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 ยังคงเรียกเหล็กเท่าเดิม ก่อนออกมาแก้ตัวสำเร็จ ทำให้สถิติอยู่ที่ 90 กิโลกรัม จบอันดับ 5
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สาวไทยพยายามสู้เต็มที่ ครั้งแรกยกผ่านที่ 110 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 112 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 ออกมาสู้อีกครั้งที่น้ำหนักเดิม ทว่ายกไม่ผ่านอีกครั้ง ทำให้สถิติอยู่ที่ 110 กิโลกรัม จบอันดับ 4 พร้อมขยับสถิติน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 200 กิโลกรัม เพียงพอจะคว้าเหรียญทองแดงมาครอง
ด้าน คัง ฮยอน กยอง จากเกาหลีเหนือ คว้า 2 เหรียญทอง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 121 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 214 กิโลกรัม และ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 93 กิโลกรัม / คอมเบย์ มิเฮลา วาเลนตินา จากโรมาเนีย คว้า 1 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 94 กิโลกรัม และ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 114 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 208 กิโลกรัม / ออซคาน แคนเซล จากตุรกี รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 93 กิโลกรัม (ยกทำสถิติหลัง คัง ฮยอน กยอง) / เฉิน กวน หลิง จากไต้หวัน รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 113 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
ขณะที่โปรแกรมของนักกีฬาไทยคนอื่น ๆ มีดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2568 รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น (เวลา 00.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 ไทย) สุรัสวดี ยอดสาร
วันที่ 5 ตุลาคม 2568 รุ่น 71 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ไทย) วีรพล วิชุมา
และ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 รุ่น 79 กิโลกรัมชาย (กลุ่มเอ) เวลา 19.30 น. (เวลา 00.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ไทย) ณัฐวุฒิ สืบสวน