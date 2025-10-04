‘พงศกร-อธิวัฒน์’ ผงาดคว้าทองวีลแชร์ชิงแชมป์โลกที่อินเดีย
การแข่งขันกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลก New Delhi World Para Athletics Championships 2025 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา พงศกร แปยอ นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย โชว์ฟอร์มร้อนแรงในลู่ที่ 8 ก่อนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1.35.76 นาที คว้า เหรียญทองระยะ 800 เมตร คลาส T53 นับเป็นเหรียญทองที่ 3 ของเจ้าตัว และยังเป็น เหรียญทองที่ 5 ของทัพกรีฑาพาราไทย ในทัวร์นาเมนต์นี้
ด้าน มะสบือรี อาแซ เพื่อนร่วมทีมชาติไทยในลู่ที่ 6 ทำเวลา 1.39.04 นาที เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 6 ชัยชนะของ พงศกร สร้างความภาคภูมิใจให้ทัพนักกีฬาพาราไทยและสะท้อนถึงศักยภาพของทีมวีลแชร์เรซซิ่งไทยในเวทีระดับโลก
ขณะที่ อธิวัฒน์ แพงเหนือ หรือ “ฟิวส์” นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย โชว์พลังสปีดเต็มร้อย พุ่งทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 13.66 วินาที คว้าเหรียญทองรายการนี้ให้กับทัพนักกีฬาพาราไทย
ด้าน พิพัฒน์พงศ์ เสียงล่ำ หรือ “พอส” เพื่อนร่วมทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เข้าเส้นชัยในอันดับ 8 ด้วยเวลา 14.38 วินาที เหรียญทองของ ฟิวส์ นับเป็นเหรียญทองที่ 6 ของทัพกรีฑาพาราไทยในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้