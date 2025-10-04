ภุมรัตน์ ผงาดแชมป์ประเทศไทยเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์ โอเพ่น
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนน ไทยแลนด์ โอเพ่น ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม ที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยมี พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นเยาวชนหญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่ 1 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ นักปั่นดาวรุ่งสายเลือดใหม่วัย 17 ปี จากทีมฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เวลา 1.41.49 ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 จรรยพร โพธิ์สุวรรณ ทีมสมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร เวลา 1.41.50 ชั่วโมง, ที่ 3 ปุญญพัฒน์ ครุนาสู ทีม Mars Cycling เวลา 1.41.51 ชั่วโมง
รุ่นประชาชนหญิง (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่ 1 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ ทีม Mars Cycling Team เวลา 1.41.48 ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 98 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 เพชรลดา มั่นคง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 1.41.49 ชั่วโมง, ที่ 3 รภัสร์พร จิรไพบูลย์กฤต เวลา 1.41.50 ชั่วโมง
รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ทีม Triple-S Factory เวลา 1.17.46 ชั่วโมง, ที่ 2 ณรงค์เดช แสงฉาย ทีม AminoVital – Summit Nich เวลา 1.17.46 ชั่วโมง, ที่ 3 ภูวดล โคตพรม ทีมราชนาวี Herobike & Trigon Racing Team เวลา 1.17.46 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ภูวดลก็คว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 86 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นเยาวชนชาย วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 1.17.49 ชั่วโมง พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 94 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 เดชอุกฤษ กัณหา ทีมโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ Chaoyang OKO เวลา 1.17.50 ชั่วโมง, ที่ 3 มหิธร บรรดาพิมพ์ ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เวลา 1.23.51 ชั่วโมง ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaicycling.or.th
สำหรับกำหนดการแข่งขันจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม มีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกนภนต์ สร้างสมวงษ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ โดยใช้เส้นทางจากศูนย์กีฬา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศูนย์กีฬา ศอว.ระยะทาง 50 กิโลเมตร ยกเว้นรุ่นประชาชนชายจะปั่นระยะทาง 77.3 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
พล.อ.เดชา กล่าวว่า การแข่งขันในสนามสุดท้ายมีบรรยากาศที่คึกคัก นักปั่นเดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน มีการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยที่ดี การปฐมพยาบาลก็ต้องพร้อม เรื่องของกฎกติกาและการตัดสินก็ต้องแม่นยำ หากไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีอุบัติเหตุก็ถือว่าสอบผ่าน การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯต้องจัดการแข่งขันหลาย ๆ สนามนั้น ความสำเร็จที่ได้รับคือเราได้นักกีฬาหน้าใหม่ ๆ ขึ้นมาประดับวงการ เช่น การที่สมาคมฯ ส่งนักกีฬาอายุระหว่าง 14-17 ปี ไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ สมาคมฯ ก็ต้องคัดเลือกนักกีฬาระดับยุวชนฝีมือโดดเด่นจากแต่ละสนามไปแข่งขัน ในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ก็จะก้าวไปสู่ระดับเยาวชน และประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ วางเอาไว้
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่ได้รับอีกประการหนึ่งคือ การที่นักกีฬาได้รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดก็สามารถนำไปเป็นผลงานในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ถือเป็นคะแนนความสามารถพิเศษ ขอฝากถึงน้อง ๆ นักปั่นยุวชนและเยาวชนทั้งหลายให้มาร่วมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยกันเยอะ ๆ เพราะการเล่นกีฬาก็จะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสุขภาพ เรื่องอนาคต รวมทั้งเรื่องของการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศของนักกีฬาและวงศ์ตระกูลสืบไป