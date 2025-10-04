สดมภ์-ภูมิ จี้กลุ่มผู้นำสโตรคเดียว ลุ้นแชมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่อินโดนีเซีย
สดมภ์ แก้วกาญจนา และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ทำสกอร์รวมสามวันเท่ากันที่คนละ 10 อันเดอร์พาร์ 200 รั้งอันดับ 4 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา มีโอกาสลุ้นแชมป์โดยมีสกอร์ตามหลังสามผู้นำร่วมเพียงสโตรกเดียว
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ รายการที่ 5 ของฤดูกาล รายการ “จาการ์ต้า อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2–5 ตุลาคมนี้ ที่สนามดาไม อินดาห์ กอล์ฟ ระยะ 7,124 หลา พาร์ 70 ในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เล่นชาวไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 17 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 12 ล้านบาท
รอบที่สามของการแข่งขันปรากฎว่า โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา เร่งเครื่องหวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว สามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 200 ขึ้นจากอันดับ 32 ร่วมมาอยู่ที่ 4 ร่วมกับ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ที่ทำ 5 เบอร์ดี้ แต่ไปพลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 โดยทั้งสองไล่จี้ สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว, เวด ออร์มสบี จากออสเตรเลีย และกากันจีต บูลลาร์ จากอินเดีย เพียงสโตรคเดียว
ทางด้านกลุ่มจ่าฝูงมี สกอตต์ วินเซนต์ มือหนึ่งอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ปี 2022 จากซิมบับเว โชว์ฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 8 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 8 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว รวมสามวัน 11 อันเดอร์พาร์ 199 พุ่งจากอันดับ 49 ขึ้นมานำร่วมกับ เวด ออร์มสบี เจ้าของ 4 แชมป์เอเชียน ทัวร์ จากออสเตรเลีย ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 และกากันจีต บูลลาร์ จอมเก๋าชาวอินเดีย ที่เก็บได้ 1 อันเดอร์พาร์ 69
สดมภ์ แก้วกาญจนา ซึ่งก่อนหน้านี้ลงเล่นในทัวร์ของเกาหลีและทำผลได้ดีติดท็อปเท็น 3 รายการ เผยหลังขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ว่า “ช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของผมดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก พยายามฝึกซ้อมให้หนักขึ้น และผลงานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ค่อนข้างดี ตีเวดจ์ได้ดีมาก และตีไปใกล้ธง ซึ่ง 7 เบอร์ดี้ที่ได้มาก็มาจากเวดจ์ทั้งหมด และวันนี้ผมเล่นตอนเช้าจึงโชคดีที่ไม่มีลม จนมาถึง 4-5 หลุมสุดท้ายลมแรงมาก ตั้งเป้าพยายามตีให้ได้ประมาณ 3-4 อันเดอร์ และก็ทำได้ พรุ่งนี้ก็มีหวังไว้เหมือนกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับลมและตำแหน่งธง จะพยายามเล่นให้ได้ตามแผนแบบวันนี้ อาจจะตีบุกบ้างบางหลุม แต่บางหลุมต้องเล่นแบบเซฟ”
ขณะที่ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 72 หล่นไปอยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 201 โดยมีสุธีพัทธ์ ประทีปเธียร, ฉ่างไท้ สุดโสมชัย และ ธนภัทร พิชัยกุล ตามมาที่อันดับ 9 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 202 ส่วนโปรฟลุ้ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น หวดอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 204 รั้งอันดับ 22 ร่วม
ส่วนนักกอล์ฟไทยรายอื่นทำสกอร์ดังนี้ สาริศ สุวรรณรัตน์ (69) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 203 อันดับ 14 ร่วม, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (70), ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (70), อติรุจ วินัยเจริญชัย (72) และแดนไท บุญมา (68) สกอร์รวมคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 205 อันดับ 29 ร่วม, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (70) และ พรหม มีสวัสดิ์ (70) สกอร์รวมเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 206 อันดับ 41 ร่วม