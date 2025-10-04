กินกันไม่ลง ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านไล่เจ๊า ไลป์ซิก 1-1 เกาะกลุ่มหัวตารางทั้งคู่
การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้า เยอรมนี ประจำคืนวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม คู่บิ๊กแมตช์อยู่ที่เกมของ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมอันดับ 2 เปิดบ้านซิกนัล อิดูน่า พาร์ค รับมือ ไลป์ซิก ทีมอันดับ 3
ดอร์ทมุนด์ของกุนซือ นิโก้ โควัช จัดทีมนำมาโดย มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาริม อเดเยมี่, เชห์รู กีราสซี่
ไลป์ซิกของกุนซือ มาร์โก โรเซ่ จัดทีมนำมาโดย นิโคลัส ไซวัลด์, คริสตอฟห์ บอมการ์ตเนอร์
คู่นี้แลกกันสนุก ก่อนที่เสมอกันไป 1-1 โดยไลป์ซิก ออกนำก่อน 1-0 จาก คริสตอฟห์ บอมการ์ตเนอร์ นาทีที่ 7 จากนั้น ยาน คูโต้ แบ๊คขวาของดอร์ทมุนด์ มาไล่ตีเสมอให้ทีมในนาทีที่ 23 และทำประตูเพิ่มกันไม่ได้ จบเกมเสมอกันไป 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม
ทำให้ดอร์ทมุนด์ เตะ 6 นัด มี 14 แต้ม อยู่อันดับ 2 ต่อไป ส่วนไลป์ซิก 6 นัด 13 แต้ม อยู่อันดับ 3
ส่วนผลคู่อื่น
เลเวอร์คูเซ่น ชนะ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2-0
แวร์เดอร์เบรเมน ชนะ ซังค์ เพาลี 1-0
เอาก์สบวร์ก ชนะ โวล์ฟบวร์ก 3-1