ได้ 24 สะวิงเยาวชน คว้าตั๋วลุย สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ ที่หัวหิน
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขัน “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน” รอบคัดเลือกสู่ “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ดวลกันที่สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.ลพบุรี สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ 12 นักกอล์ฟเยาวชนคลาส C-D สัปดาห์นี้ถึงคิวของคลาส A (15-18 ปี), คลาส B (13-14 ปี) ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2568 โดยมียอดฝีมือเข้าร่วมเกือบ 100 คน โดย นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้เดินทางไปชมผลงานนักกอล์ฟดาวรุ่งไทย พร้อมให้กำลังใจ ติดขอบสนามเช่นเคย
รายการนี้ จะคัดนักกอล์ฟชาย 3 คน และ หญิง 3 คน ในแต่ละรุ่น เข้าร่วมแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพส์” ซึ่งจะแข่งที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568
หลังจบการดวลสะวิงวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 คลาส A (15-18 ปี) ชาย ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-สเปน ดีกรีแชมป์ “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน 2023” ที่นำตั้งแต่วันแรก แม้วันสุดท้าย ตีเกิน 2 โอเวอร์ แต่ยังคว้าแชมป์สบายๆ สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 269 (63-65-68-73) ตามด้วย นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 12 อันเดอร์พาร์ 272 (69-66-71-66) และ พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 8 อันเดอร์พาร์ 276 (68-68-70-70) ทั้ง 3 คน คว้าตั๋วลุยศึกใหญ่หัวหิน
คลาส A หญิง จิรัชยา ปรีชาสุชาติ รักษามาตรฐานดีสุด จบ 4 วัน คว้าแชมป์สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 287 (67-72-77-71) ขณะที่อันดับ 2-3 เท่ากันที่ 6 โอเวอร์พาร์ 290 คือ พิมพ์รตา ชุณห์วิสิทธิกิจ(71-73-74-72) กับ สุพิชญา บุตรจินดา (74-70-72-74) ควงแขนไป “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพส์”
คลาส B (13-14 ปี) ชาย แชมป์เป็นของ พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง 3 อันเดอร์พาร์ 281 (69-72-70-70) มี รองแชมป์ ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ 1 อันเดอร์พาร์ 283 (72-71-68-72) และที่ 3 เจษฎา ช่วงประยูร 3 โอเวอร์พาร์ 287 (74-70-69-74) ได้ไปรายการใหญ่ปลายเดือนนี้
และ คลาส B หญิง พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี นำตั้งแต่วันแรก ก่อนเข้าป้ายคว้าแชมป์ 5 อันเดอร์พาร์ 279 (69-69-69-72) ทิ้งขาดที่ 2 อันนา ผ่องหทัยกุล 4 โอเวอร์พาร์ 288 (75-72-68-73) และที่ 3 บุณยนุช ศุภกิจบุญชู ที่วันสุดท้าย เร่งเครื่องทำ 2 อันเดอร์ รวม 5 โอเวอร์พาร์ 289 (76-70-74-69) เฉือน นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ที่สกอร์เท่ากัน แต่ บุณยนุช ได้ที่ 3 คว้าตั๋วจากการนับเคาท์แบ๊ค
นักกอล์ฟทั้ง 24 คน ในคลาส A-D จะเป็นตัวแทนประเทศไทย คว้าตั๋วร่วมการแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 นี้ ประกอบด้วย คลาสเอ ชาย ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ, นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ และพุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ ฝ่ายหญิง จิรัชยา ปรีชาสุชาติ, พิมพ์รตา ชุณห์วิสิทธิกิจ และสุพิชญา บุตรจินดา, คลาสบี ชาย พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง, ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ และเจษฎา ช่วงประยูร ฝ่ายหญิง พลอยชนก สุวรรณจักร์ศรี, อันนา ผ่องหทัยกุล และบุณยนุช ศุภกิจบุญชู
คลาสซี ชาย (11-12 ปี) วรวิวรรธน์ ทยาวิวัฒน์, อวี้ป่อ เซิน และ ริวกิ โอซากิ ฝ่ายหญิง นลพรรณ คำเกิด, กิรณา บัตรพรรธนะ และ พลอยนภัส อมรวานิชย์, คลาสดี ชาย (9-10 ปี) แอนดี้ ศรีสังวาลย์, ทัตพงศ์ วงศ์วรารักษ์ และ เชน คเชนทร์ชัย ฝ่ายหญิง ณิชาภา จบหิมเวศน์, ณัฐภัสสร วงศ์สว่าง และ มิรา พิมมะรัตน์