‘ซีทีไทเกอร์ส’ กระหึ่มญี่ปุ่นแชมป์ 3×3. EXE เพลย์ออฟ ‘สร้อยฟ้า’ เอ็มวีพี
การแข่งขันบาสเกตบอล 3X3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ GRAND GREEN OSAKA – Rohto Heart Square Umekita จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของลีกบาสเกตบอล 3×3 อาชีพระดับโลก 3X3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS ซึ่งมีทีมชายและหญิงจาก 5 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และเวียดนาม
รายการ 3X3.EXE PREMIER 2025 จัดแข่งขันยาวนานรวม 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน มีนักกีฬากว่า 500 คนจาก 100 ทีมของ 5 ประเทศเข้าร่วมชิงชัย ก่อนจะได้แชมป์และรองแชมป์จาก 5 ประเทศเข้าแข่งขันในรอบเพลย์ออฟ ซึ่งสุดท้ายแล้วมีทีมชาย 18 ทีม กับ ทีมหญิง 6 ทีมมาดวลเดือดกัน ที่เมืองโอซาก้า โดยประเทศไทยมีตัวแทนที่เข้าร่วม 4 ทีม คือแชมป์และรองแชมป์จากรอบในประเทศฝั่งทีมชายและทีมหญิง ตัวแทนทีมชาย ได้แก่ RN SPORT.EXE (อาร์เอ็น สปอร์ต) กับ CT MONKEY.EXE (ซีที มังกี้) และ ประเภททีมหญิง ได้แก่ CHUU.EXE (ชูว์) กับ CT TIGERS.EXE (ซีที ไทเกอร์ส)
ผลการชิงชัยปรากฎว่าทัพชูตสาว ซีที ไทเกอร์ส.เอ็กซ์เซ่ ตัวแทนของไทยระเบิดฟอร์มเก่ง ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนปราบ ซานโจ บีตเทอร์ส.เอ็กซ์เซ่ ของเจ้าภาพญี่ปุ่นไปได้สุดมัน 20-17 สามารถสร้างประวัติศาสตร์ ผงาดคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งที่ในรอบประเทศพวกเธอได้สิทธิ์ในฐานะทีมอันดับ 2 ของไทย ซึ่งแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์รายการ 3X3.EXE PREMIER PLAYOFFS ที่มีแชมป์ทีมหญิงเป็นสโมสรจากชาติอื่นนอกจากสโมสรในประเทศญี่ปุ่นที่เหมามาตลอดทุกปี นับตั้งแต่ปี 2019 นอกจากนี้ “แพร” สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล ผู้เล่นทีมชาติไทยของซีที ไทเกอร์ส.เอ็กซ์เซ่ ยังกระชากรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ “เอ็มวีพี” ฝั่งนักกีฬาหญิงประจำทัวร์นาเมนต์มาครองได้อีกด้วย
ขณะที่แชมป์ประเภททีมชายตกเป็นของ บริสเบน 3×3.เอ็กซ์เซ่ จากประเทศออสเตรเลีย ส่วนผลงานของทีมตัวแทนประเทศไทยอีก 3 ทีมนั้น ชูว์.เอ็กซ์เซ่ ได้อันดับที่ 3 ของประเภททีมหญิง ด้านประเภททีมชาย ซีที มังกี้.เอ็กซ์เซ่ จบอันดับที่ 12 และ อาร์เอ็น สปอร์ต.เอ็กซ์เซ่ จบอันดับที่ 15
นายทศวรรษ เตลาน ประธานจัดการแข่งขัน 3×3.EXE Premier Thailand 2025 ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันนักกีฬาบาสเกตบอล 3×3 ไทยให้ก้าวไปสร้างชื่อเสียงกลับประเทศชาติครั้งนี้เปิดเผยความรู้สึกว่า ย้อนกลับไปในปี 2019 ปีแรกที่ตนเริ่มสร้างทีมงานจัดแข่งขัน 3×3.EXE Premier Thailand ปีแรก มองว่าทีมไทยยังห่างและยังอีกไกลสำหรับการจะไปเบียดชาติเก่งๆ ได้ และปีแรกที่ทีมไทยได้ออกไปสู้กับเขาก็โดนต้อนกลับมา แต่จากครั้งนั้นพอคนไทยเราได้ไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์ คนไทยมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์ที่พยายามเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้ไปพบนำกลับมาพัฒนาศักยภาพในรอบด้านทั้งนักกีฬาและทีมงาน มันทำให้ในวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันสุดๆ
หัวเรือใหญ่แห่งรายการ 3×3.EXE Premier ของประเทศไทยยังกล่าวต่อถึงความสำเร็จครั้งนี้ของทีมไทยอีกด้วยว่า ความสำเร็จครั้งนี้ของทีมไทยเกิดจากการวางรากฐานที่ดีของคนในวงการมายาวนานตั้งแต่ปี 2019 เราเริ่มสร้างลีกที่แข็งแกร่ง ส่วนในตัวของทีมเองนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน ทำการบ้านกันหนัก ตนได้เห็นว่าทีมงานหลังบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันกับนักกีฬาเปิดวิดีโอของคู่แข่งศึกษาหาจุดอ่อนที่จะเอาชนะในทุกๆ เกมที่จะต้องเจอ ซ้อมกันหนักหน่วง และผู้ฝึกสอนเองก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น สำคัญที่สุดเลยคือกำลังใจจากทีมงานทุกคน จากคนที่อยู่รอบตัวของทีมงานอีก ตนมองว่าการสร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์ครั้งแรกของประเทศไทยครั้งนี้มันคือความสำเร็จโดยรวม ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง มันคือการสร้างทีมแบบมืออาชีพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน
“บาสเกตบอล 3×3 ของไทยเราสามารถไปได้อีกไกล เพราะผมได้เห็นแล้วว่าคนไทยเราสามารถสร้างองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จได้ สามารถก้าวขึ้นไปชนะต่างชาติได้ อีกทั้งนักกีฬาและทีมงานชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้เขาก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและคนรุ่นต่อๆ ไปแล้วด้วย ในส่วนของ เอ็กซ์เซ่ไทยแลนด์ก็จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพวกเขาให้เกิดการต่อยอดอนาคตต่อไปเรื่อยๆ แฟนๆ บาสฯ ไทยสามารถติดตามการแข่งขันรายการ 3×3.EXE Premier Thailand กันได้ทุกๆ ปีในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน และสามารถติดตามผลงานกับข่าวสารของเราได้ทางเฟซบุ๊ค 3×3.EXE Premier Thailand และ อินสตาแกรม 3×3.exe_thailand ครับ” นายทศวรรษ เตลาน ประธานจัดการแข่งขัน 3×3.EXE Premier Thailand 2025 กล่าว
สำหรับรางวัลที่ทีมไทยได้รับในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟนั้นมีดังนี้ ซีที ไทเกอร์ส.เอ็กซ์เซ่ ชนะเลิศทีมหญิง ได้รับเงินรางวัล 500,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 109,000 บาท, ชูว์.เอ็กซ์เซ่ ได้อันดับ 3 ประเภททีมหญิง ได้รับเงินรางวัล 200,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 43,800 บาท และ “แพร” สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล คว้ารางวัลเอ็มวีพีประจำทัวร์นาเมนต์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 6,500 บาท