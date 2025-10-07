สมาคมกีฬาคนตาบอดต้อนรับ กฤษณพงษ์ ฮีโร่เหรียญทองแดงกรีฑาพาราชิงแชมป์โลก
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพลเอกวิทยา ขันธอุบล อุปนายกสมาคม และนายวรากร กระแสร์ตานนท์ ที่ปรึกษาสมาคม ให้การต้อนรับทีมนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกกรีฑาพาราชิงแชมป์โลก รายการ New Delhi World Para Athletics Championships 2025 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย อย่างชื่นมื่น
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ “อ๊อฟ” กฤษณพงษ์ ทิสุวรรณ สามารถคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์จากการแข่งขันวิ่ง 400 เมตรชาย คลาส T12 (ผู้บกพร่องทางสายตา)ได้สำเร็จ แม้จะเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 4 ด้วยสถิติ 50.98 วินาที แต่หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันปรากฎว่า “มาดี้ อาฟาย์” จากโมร็อกโก ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ถูกปรับดิสควอลิฟายเนื่องจากทำผิดกติกาไม่ติดเบอร์หลังเสื้อแข่ง จึงมีการขยับอันดับใหม่ “อ๊อฟ” กฤษณพงษ์ จึงคว้าเหรียญทองแดงฉลองวันเกิดอายุครบ 26 ปีของตัวเอง ที่ตรงกับวันแข่งขันพอดีได้อย่างสุดเซอร์ไพรส์ (3 ต.ค.) เหรียญทองเป็นของ “ฟาลีดิน คาม์ราวีย์” จากอุซเบกิสถาน และเหรียญเงิน “โอกุส อาคาบูลัค” จากตุรกี
นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศ ได้กล่าวชื่นชม “อ๊อฟ” กฤษณพงษ์ พร้อมทั้งนักกีฬาคนอื่นๆ และทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยกันสร้างผลงานจนคว้าเหรียญทองแดงในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้สำเร็จ และพร้อมเดินหน้าให้กับการสนับสนุนนักกีฬาทุกคนอย่างเต็มที่ต่อไป
สำหรับนักกรีฑาคนตาบอดทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันศึกกรีฑาพาราชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ยังมี “ เจน ” เจนจิรา ปัญญาทิพย์ นักกีฬากระโดดไกลหญิง คลาส T11 (ผู้บกพร่องทางสายตา) ที่ทำผลงานจบในอันดับ 4 ด้วย สถิติ 4.20 เมตร พลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย แต่นี่ถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวในปีนี้โดยมีนายเมธาวิน ภู่ประเสริฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ภายใต้การนำทีมของ “ โค้ชโค้ช ” นายปภาวิน สินธวาชีวะ