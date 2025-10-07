‘เอฟ-หมู-ซันนี่’ ควงคิวคู่ใจลงประชันรายการใหญ่ ‘ซีอาน’ ที่จีน
สนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ “ซีอานกรังด์ปรีซ์ 2025” ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม ที่ฉูเจียงสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เมืองซีอาน ประเทศจีน ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 ปอนด์(ราวๆ 37 ล้านบาท) โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 177,000 ปอนด์(ประมาณ 7.7 ล้านบาท)
รายการนี้มีนักสอยคิวไทย 3 คนแข่งขัน ประกอบด้วย “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 โลก ที่จะประเดิมรอบ 64 คนพบกับ เจี้ยง จุน มือ 125 โลกจากจีน, “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 35 โลก รอบ 64 คนพบกับ มิชัล ซูบาร์ชซีค มือ 110 โลกจากโปแลนด์ และ “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ มือ 72 โลก รอบ 64 คนรอพบกับผู้ชนะคู่ระหว่าง แกรี่ วิลสัน มือ 17 โลกจากอังกฤษ หรือ จาง เสี่ยว มือสมัครเล่นจากจีน
ส่วนนักสอยคิวไทยอีกคนอย่าง “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มือ 111 โลก จะต้องลงแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบ 129 คน) โดยจะพบกับ โจ จิน เห่า มือสมัครเล่นวัยเพียง 17 ปีจากจีนที่ได้สิทธิ์ไวลด์การ์ดลงแข่งขันรายการนี้ หากชนะก็จะเข้ามาพบกับอดีตแชมป์โลก 3 สมัยอย่าง มาร์ค เจ วิลเลียมส์ มือ 5 โลกจากเวลส์ในรอบคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบ 128 คน) ต่อไป
สถานรับพนันที่ถูกกฏหมายในอังกฤษ ยังคงยกให้ จัดด์ ทรัมป์ เป็นเต็ง 1 ที่จะคว้าแชมป์ ส่วนเต็ง 2 เป็น จ้าว ซิน ถง จากจีน ส่วนเต็ง 3 ได้แก่ รอนนี่ โอซัลลิแวน ขณะที่เต็ง 4 เป็น มาร์ค เซลบี้ มือ 10 ของโลกจากอังกฤษ