ศึกหนูน้อยขาไถ ปทท. ชี้ชะตาหาแชมป์ 12 ตุลาคม ที่สวนกีฬามกมล
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับ บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), ตลาดไท รังสิต, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ เอฟบีที จัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย “Thailand Balance Bike Championships 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม ที่สวนกีฬากมล ถนนสุวิทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
พล.อ.เดชา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันสนามที่ 5 นี้ คาดว่าจะมีบรรดาผู้ปกครองจากทั่วประเทศพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสนามสุดท้ายที่จะตัดสินว่าหนูน้อยคนไหนจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่น ซึ่งจะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ พร้อมได้รับเสื้อแชมป์ประเทศไทย, เกียรติบัตร และตุ๊กตาช่อดอกไม้ที่ระลึก ส่วนอับดับ 2-10 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากสมาคมฯ, เกียรติบัตร และตุ๊กตาช่อดอกไม้ที่ระลึก นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะคัดเลือกหนูน้อยคนที่เป็นแชมป์ประเทศไทยไปแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์เอเชียรายการ “2026 Asian Balance Bike Championships by BATAC” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 ส่วนสถานที่แข่งขันคาดว่าจะเป็นภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า การแข่งขันสนามที่ 5 จะแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งบนพื้นแอสฟัลท์ โดยสมาคมจักรยานฯ จะเป็นไลน์แข่งขันในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 09.00 น. สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมของบรรดาหนูน้อยที่เข้าแข่งขันจะเปิดให้ซ้อมในวันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. แต่จะมีการเปิดเกตสตาร์ทให้บรรดาหนูน้อยฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00-17.00 น. และช่วงเย็นเวลา 17.00 น. จะมีการประชุมผู้จัดการทีมและผู้ปกครอง ที่ชั้น 3 อาคารเอฟบีที ช็อป ภายในสวนกีฬากมล ส่วนวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม จะเริ่มเวลา 08.00 น. และมีพิธีเปิดการแข่งขันเวลา 08.30 น. ที่ชั้น 3 อาคารเอฟบีที ช็อป ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย และ Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube : TCA Channel ให้แฟน ๆ ได้รับชมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
พล.อ.เดชา เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยังได้ร่วมกับ กองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความสามารถของเด็กตามช่วงอายุ ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นฐานทดสอบการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ การทรงตัวเป็นต้น รวมทั้งซุ้มแจกตุ๊กตาและของเล่นต่าง ๆ ให้บรรดาหนูน้อยที่เข้าแข่งขันได้ร่วมสนุกในการจับสลากลุ้นของรางวัลเช่นเดิม พร้อมทั้งรางวัลพิเศษเป็นจักรยาน Balance Bike ยี่ห้อ Strider ล้อขนาด 12 นิ้ว รุ่น Sport เป็นรางวัลพิเศษให้อีกจำนวน 3 คัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ขณะเดียวกันก็จะมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานทั้งด้านการพัฒนาร่างกาย พัฒนาสมองและอารมณ์ ให้แก่บรรดาผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 09.00-14.00 น. ผู้ปกครองที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 15.00 น. หรือสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอฟบีที ช็อป ภายในสวนกีฬากมล ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ