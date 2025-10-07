บาส-เฟม ตบคู่ดัตช์ขาด ฉลุยรอบสองแบดฟินแลนด์
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก ประเดิมสนามเอาชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ ผ่านเข้ารอบสองอย่างสบายในการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ประเทศฟินแลนด์
รอบแรก ”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ที่รายการล่าสุดคว้าแชมป์ศึก “ไชน่า มาสเตอร์ส” เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ลงสนามเจอกับ แอนดี้ เบยค์-เมียร์ท โลส มืออันดับ 115 ของโลกจากเนเธอร์แลนด์
ผลปรากฏว่าคู่ของไทยมีฟอร์มที่เหนือชั้นกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมรวด 21-7, 21-12 ผ่านเข้ารอบสอง(16 คู่) ไปพบกับ ออนเดรจ คราล-เทเรซา ชวาบีโคว่า มืออันดับ 95 ของโลกจากเช็กเกียต่อไป