เอฟวัน หักคิวนักแทงเจ้าถิ่นทะลุเข้ารอบ 32 คนศึกสนุ้กซีอาน
การแข่งขัน สนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ “ซีอาน กรังด์ปรีซ์ 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 ปอนด์ (ประมาณ 37 ล้านบาท) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–13 ตุลาคม 2568 ที่ ฉูเจียง สปอร์ตคอมเพล็กซ์ เมืองซีอาน มณฑลซานซี ประเทศจีน โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในวันแรกของรอบหลัก
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวมืออันดับ 44 ของโลกจากประเทศไทย ลงดวลกับ เจี้ยง จุน มืออันดับ 119 ของโลกจากจีน ในรอบ 64 คนสุดท้าย เกมเปิดมาอย่างสูสี แต่ช่วงท้าย “เอฟวัน” ออกคิวได้เฉียบคมกว่า ก่อนปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ 5-3 เฟรม โดยในเฟรมที่ 5 ยังทำ เซ็นจูรี่เบรก 105 แต้ม ได้อีกด้วย ผ่านเข้ารอบ 32 คนสุดท้ายไปพบผู้ชนะระหว่าง แบร์รี่ ฮอว์กินส์ มือ 12 ของโลก และ เดวิด เกรซ มือ 98 ของโลกจากอังกฤษ
อีกหนึ่งนักสอยคิวไทย “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มือ 111 ของโลก ต้องเริ่มตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรก (รอบ 129 คน) พบกับ โจ จิน เห่า มือสมัครเล่นวัย 17 ปีจากจีนที่ได้สิทธิ์ไวลด์การ์ด ผลปรากฏว่า “ติม” พ่ายไป 2-5 เฟรม ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ด้าน “เพชฌฆาตปืนกล” จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกจากอังกฤษ และรองแชมป์เก่าปีที่ผ่านมา โชว์ฟอร์มสมราคาตัวเต็ง เอาชนะ อึ้ง ออน ยี มือ 119 ของโลกจากฮ่องกง 5-2 เฟรม ในรอบคัดเลือกรอบแรก พร้อมทำ แม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม ในเฟรมที่ 5 ซึ่งถือเป็นแม็กซิมั่มเบรกครั้งที่ 9 ในอาชีพของเขา โดยในรอบ 64 คนต่อไป ทรัมป์ จะพบกับ แมทธิว สตีเว่นส์ มือ 51 ของโลกจากเวลส์