นักชู้ต 222 ทีมลุยสนั่นศรีสะเกษ ‘สิริเกศใส-บัวหลวง’ สะเด่าแชมป์บาส 3X3
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3×3 All Thailand 2025 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศรวม 10 สนาม ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ 2,000 ทีม ย่างเข้าสู่สนามที่ 9 รองสุดท้าย จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ รร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษโดยปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสฯ ปัญญาชนขึ้นมาโดยเฉพาะ สนามนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานร่วมด้วย นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมงาน
ด้านการแข่งขันในสนามที่ 9 นี้ สมัครแข่งขันกัน ถึง 222 ทีม รวมนักกีฬากว่าหนึ่งพันคน และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยเฉพาะในประเภท 18 ปีชาย บัวหลวงวิทยาคม ทีมเก่ง 3 x 3 ที่กวาดแชมป์มาหลายรายการ และเพิ่งได้แชมป์สนามโคราชของ TOA หมาดๆ โคจรมา เจอพี่แว่นสั่งลุย ที่รวมทีมเยาวชนทีมชาติมาแข่งขัน เริ่มเกมดูเหมือน บัวหลวงฯสู้ไม่ไหว โดนถลุงไปห่างถึง 8 ต่อ 0 หลังจากนั้นเริ่มงัดฟอร์มเก่งขึ้นมาได้ ไล่ตามบีบมาเรื่อยๆ ขนาดที่อีกฝั่งเล่นชิวๆ เหมือนไม่มีอะไร จนมาแต้มที่ 12,13 บัวหลวงบี้ห่าง แค่ 2 คะแนน และตีเสมอได้ที่ 14-14 ทำแต้มเพิ่มกันไม่ได้ ต้องต่อเวลาพิเศษ ท่ามกลางเสียงเชียร์กันลั่นรอบสนาม ปรากฏว่า ทิวากร แปลงไลย์ ซัดวงนอก 2 คะแนน เป็นลูกตัดสินซิวแชมป์ไปครอง พร้อมกับ ทิวากร รับรางวัล MVP ประจำสนามศรีสะเกษไปครอง อีกรางวัล
ด้าน 18 ปีหญิง สตรีศิริเกศ มีดาวเด่น รัฐิกา ท่อเจริญ นำทัพและลิ่วเข้าชิงได้อย่างไม่เหนื่อยมากนัก โดยรอบชิงดำมาเจอทีมน้อง SSK แต่เมื่อเจอการฮึดสู้ก็ทำให้แต้มมาเสมอกันที่ 20 กับ 20 และ นันท์ณภัส ไชยบรรณ์ ชูตลูกสุดท้ายตัดสิน ชนะไป 22 ต่อ 20 นันท์ณภัส คว้า MVP ได้ด้วย ด้านประชาชนชาย the king snooker club ได้ “พีท” บัณฑิต หลักหาญ ดีกรีทีมชาติไทยเสริมทัพ ซึ่งก็ไม่พลาดถล่มเฮียหมู ในนัดชิงชนะเลิศขาดลอย 21 ต่อ 11 ดังผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ Thekingsnookerclub ชนะ เฮียหมู 21-11, รอบชิงอันดับ 3 BASเทคนิคยโสธร ชนะ เงินแสนxคิงสกรีน 20-16
รุ่น 23 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ Hero x UBU ชนะ SSKRU A 19-15, รอบชิงอันดับ 3 SSKRU B ชนะ SUT 13-8, รุ่น 23 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ Phongprapa ชนะ นิวรักสัตว์ 21-11, รอบชิงอันดับ 3 ดังเจริญไฟฟ้า ชนะ Kulwikran BC 21-16
รุ่น 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ สตรีสิริเกศ ชนะ SSK 22-20, รอบชิงอันดับ 3 ราชประชาฯ 51 A ชนะ ราชประชาฯ 51 B 13-5, รุ่น 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ชนะ พี่แว่นสั่งลุย 16-14, รอบชิงอันดับ 3 พนมไพร ชนะ Phongprapa 21-10
รุ่น 16 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ เจ๊น้ำส้มตำ ชนะ กันทรลักษ์วิทยา 11-4, รอบชิงอันดับ 3 เฮียใหญ่สั่งลุย ชนะ จิ๊กโก๋อกหัก 11-6, รุ่น 16 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ โตมาชิกูลู ชนะ ศิริวรรณโมบาย 14-7, รอบชิงอันดับ 3 ศรีภูมิ B ชนะ T.A.D.M 17-15
รุ่น 14 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ SN Academy ชนะ Godzilla 17-15, รอบชิงอันดับ 3 กันทรลักษ์วิทยา ชนะ รวมสินวิทยา A 15-9, รุ่น 14 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ SN Academy ชนะ ชมรมบาสฯ จ.มุกดาหาร 19-14, รอบชิงอันดับ 3 จีอันโอสถ ชนะ KJA 8-7
รุ่น 12 ปี ผสม รอบชิงชนะเลิศ SURIN GRIPEN ชนะ กันทรลักษ์วิทยา 9-4, รอบชิงอันดับ 3 SN Academy A ชนะ SN Academy B 7-5
รางวัล MVP นักกีฬาหญิงประจำการแข่งขัน ได้แก่ นันท์ณภัส ไชยบรรณ์ จากทีมสตรีสิริเกศ และ รางวัล MVP นักกีฬาชายประจำการแข่งขัน ได้แก่ ทิวากร แปลงไลย์ จากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
สรุปทีมร่วมแข่งขัน 9 สนามที่ผ่านมา ทำได้ 2,196 ทีม ทะลุเป้าหมาย 2,000 ทีมปีนี้สำเร็จ โดยสนามที่ 10 TOA 3 x 3 All Thailand รอบแกรนด์ไฟนั่ลจะแข่งขันที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้โดยยอดทีมสมัครล่าสุดมีถึง 513 ทีมแล้ว