บาส-สกาย หืดจับเฉือนไอร์แลนด์
รอบแรกขนไก่ อาร์กติก โอเพ่น
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน ชายคู่มืออันดับ 13 ของโลก เปิดฉากเฉือนเอาชนะคู่จากไอร์แลนด์ 2-1 เกมในการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ประเทศฟินแลนด์
ชายคู่ รอบแรก บาส-สกายมืออันดับ 13 ของโลกและมือวางอันดับ 8 ของรายการ เจอกับ สกอตต์ กิลเดย์-พอล เรย์โนลด์ส มืออันดับ 104 ของโลกจากไอร์แลนด์
ผลปรากฏว่า เกมแรกบาสกับสกายเล่นด้วยความเหนือชั้นกว่าเป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายดาย 21-8 แต่ในเกมสองคู่มือรองจากไอร์แลนด์เล่นด้วยความเหนียวแน่น เป็นฝ่ายเอาชนะไปบ้าง 21-14 ก่อนที่คู่ไทยจะคืนฟอร์มเก่งในเกมตัดสินและชนะไปในที่สุด 2-1 เกม 21-8, 14-21, 21-11 ผ่านเข้ารอบสอง(16 คู่) ไปพบกับ เซียะ เห่า หนาน-เจิ้ง เหว่ย หาน คู่มืออันดับ 28 ของโลกจากจีนต่อไป