บาส-เฟม เดินหน้าคว้าชัย ลิ่วรอบก่อนรองฯแบดฟินแลนด์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก ทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ประเทศฟินแลนด์
รอบสอง(16 คู่) “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน เต็ง 3 ของรายการเจอกันเป็นครั้งแรกกับ ออนเดรจ คราล-เทเรซา ชวาบีโคว่า มืออันดับ 98 ของโลกจากเช็กเกีย
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมยังเดินหน้าคว้าชัยอย่างไม่ยากเป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมรวด 21-15, 21-16 ใช้เวลา 36 นาที ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่าง โก๊ะ ซุน ฮวต-ไล ชีวอน เจมี่ มืออันดับ 8 ของโลกและมือวางอันดับ 5 จากมาเลเซีย กับ คู่ของอินโนเซนโซ่ ซานโตโร่ (อิตาลี) กับ คาเรน หยุน เฉียว เฟิง (อังกฤษ)