จุฑาธิป นำทัพนักปั่นสาวไทยชุดซีเกมส์สู้ศึกใหญ่ 2 รายการที่ประเทศจีน
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ทั้งประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ แต่การที่นักกีฬาฝึกซ้อมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือน จำเป็นต้องมีการเดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่ ๆ บ้างเพื่อเป็นการทดสอบฝีมือ รวมทั้งประลองกับนักปั่นชาติอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง สำหรับประเภทถนนสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ส่งนักกีฬาทีมชายไปแข่งขันหลายรายการ เช่น ทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ ที่ประเทศโอมาน, ทัวร์ ออฟ โพยางเลค ที่ประเทศจีน, เลอ ทัวร์ เดอ ลังกาวี ที่ประเทศมาเลเซีย สำหรับนักกีฬาประเภทถนนหญิง สมาคมฯ เตรียมส่งนักปั่นหญิงชุดเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย “บีซ” จุฑาธิป มณีพันธุ์, “แพร” เพชรดารินทร์ สมราช, “ไก่” ศุภักษร นันตะนะ, “บีม” ชนิภรณ์ บัตริยะ, “เนเน่” รุ่งนภา กุศล, “ตาล” กมลรดา ขาวปลอด เดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่ในระดับวีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ ที่ประเทศจีน 2 รายการติดต่อกันคือ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม และต่อด้วย “ทัวร์ ออฟ กว่างสี” ในวันที่ 19 ตุลาคม โดยนักปั่นชุดนี้จะลงแข่งขันในนามทีมอาชีพ “ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง” มี ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้จัดการทีม, ลี เสี่ยว เล่อ เป็นผู้ฝึกสอน และนายอเนก ศาสตร์ทรัพย์ เป็นช่างประจำทีม
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า การแข่งขันรายการนี้นักปั่นสาวไทยจะต้องปะทะฝีมือกับนักปั่นอาชีพระดับ ยูซีไอ วีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ จากทั่วโลก เนื่องจากทั้ง 2 รายการเป็นการแข่งขันปิดท้ายฤดูกาล 2025 จักรยานประเภทถนนหญิงของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และมีคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก หากนักปั่นหญิงไทยสามารถทำผลงานได้ดี ก็จะได้คะแนนสะสมสูงทั้งคะแนนประเทศและคะแนนบุคคล มีผลต่อการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันรายการ ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์ เมื่อปีที่แล้ว จุฑาธิป ทำผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าอันดับ 1 ของนักปั่นเอเชียมาครองได้สำเร็จ ในปีนี้ก็หวังว่าจุฑาธิปจะประสบความสำเร็จอีกครั้ง
“นอกจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบฝีมือนักปั่นสาวไทยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะคู่ปรับเก่าอย่าง เหงียน ทิ ทัต ของเวียดนาม และนักปั่นในอาเซียนคนอื่น ๆ ทั้งอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจุฑาธิปก็เป็น 1 ในนักกีฬาความหวังของไทยที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองมาครองจากรายการโรดเรซบุคคลหญิง และไครทีเรียมหญิง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส เพราะกีฬาจักรยานอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ผมก็ย้ำเตือนนักกีฬาทุกคนว่าขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ สู้อย่างสุดหัวใจ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย เพื่อเกียรติยศของตัวเองและวงศ์ตระกูลสืบไป” พล.อ.เดชากล่าว
ด้าน จุฑาธิป กล่าวว่า การเดินทางไปแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ประเทศจีน ก็ถือว่าเป็นการเคาะสนิมให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ เพราะนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2025” เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักปั่นทีมหญิงก็ยังไม่มีการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ เลย ส่วนปีนี้จะสามารถคว้าอันดับ 1 นักปั่นเอเชียมาครองได้อีกหรือไม่ คงยังตอบไม่ได้แต่ก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำให้เต็มที่ ผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตนไม่อยากกดดันตัวเอง ส่วนเป้าหมายในกีฬาซีเกมส์ก็หวังจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้อย่างน้อยสัก 1 เหรียญ ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักปั่นไทยทุกคน พวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
นอกจากนี้ พล.อ.เดชา กล่าวเสริมว่า ส่วนนักกีฬาประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ก็เตรียมเดินทางไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ซึ่ง “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ จะไปป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 หลังจากเป็นแชมป์เอเชียมาแล้ว 3 สมัยติดต่อกัน ขณะที่ประเภทเสือภูเขา สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะส่งนักกีฬาประเภทดาวน์ฮิล ไปแข่งขันรายการ “76 อินโดนีเซีย ดาวน์ฮิล” สนามที่ 3 ในระดับ UCI Class1 ที่เมืองโกตา บาตู ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ซึ่งทุกรายการจะเป็นการทดสอบนักกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้ และเพื่อที่จะวัดฝีมือของนักปั่นไทยกับนักปั่นชาติอื่น ๆ ในอาเซียน
“การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ส่งนักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศนั้น เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตามแผนการพัฒนานักกีฬาในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำหรับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกชุดทั้งชายและหญิงต่างก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักปั่นไทยด้วยครับ นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และสร้างความสุขให้แก่คนไทยทุกคน” พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย