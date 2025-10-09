กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2569–2570
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2569–2570” ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานมีการบรรยายและกิจกรรมเวิร์กช็อประดมสมอง เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารของกระทรวงฯ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ยุคดิจิทัล โดยมี ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ และนายระวี ตะวันธรงค์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันว่า
“การสื่อสารของภาครัฐไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูล แต่คือการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และแรงบันดาลใจให้กับประชาชน การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ต้องมีทั้ง ‘ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื้อหาที่เข้าถึงใจ’ และ ‘ช่องทางที่เหมาะสม’ เพื่อให้สารของเราถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร”
ทั้งนี้ รองปลัดฯ ยังเน้นย้ำว่า ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้จาก “ความร่วมมือและการสื่อสารที่มีเป้าหมายร่วมกัน” โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานประชาสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการสื่อสารของกระทรวงฯ
ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรอบการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารของกระทรวงฯ ให้ก้าวทันโลกและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต