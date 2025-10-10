เปิดโผ 8 จอมพลังดาวรุ่งชาย-หญิงลุยศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ที่บาห์เรน
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายชื่อ 8 นักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2568 ที่ประเทศบาห์เรน โดยแยกเป็นนักกีฬาหญิง 4 คน ได้แก่ พัชราภา แม่นปืน รุ่น 44 กก., ปนัดดา พรมชาติ รุ่น 48 กก., วราภรณ์ ภักดีหาร รุ่น 53 กก. และกนิษฐา แซ่ตั้ง รุ่น 58 กก. ส่วนนักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ ณัฐชนน เชิดฉาย รุ่น 56 กก., ธโนดม รักจันทร์ รุ่น 60 กก., ก้องหล้า พรมดวงศรี รุ่น 71 กก. และชุติพนธ์ ทรัพย์ถมมา รุ่น 79 กก.
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักอาเซียน ในฐานะผู้จัดการทีมยกน้ำหนักยุวชนทีมชาติไทยชุดนี้ กล่าวว่า สำหรับยกน้ำหนัก ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งนี้ จะแข่งขันระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2568 โดยมีการชิงชัยทั้งหมด 16 รุ่น แบ่งเป็นชาย 8 รุ่น และหญิง 8 รุ่น ซึ่งเอเชียนยูธเกมส์ รายการนี้จะเป็นครั้งแรก ที่จะมีการมอบเหรียญท่าสแนทช์ และคลีนแอนด์เจิร์ก ไม่ให้เหรียญน้ำหนักรวมเพียงเหรียญเดียว เหมือนที่ผ่านมา
“แม้จะมีหลายชาติที่ต้องจับตา ไม่ว่าจะเป็น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อิหร่าน อุซเบกิสถานและ คาซัคสถาน แต่ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาสายเลือดใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้อยู่เล็กน้อย โดยเฉพาะ กรณีเปลี่ยนรุ่นอายุการแข่งขันในรายการนี้ จาก 18 ปี เป็น 17 ปี ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดเตรียมนักกีฬาไว้ในชุด 18 ปีมานานพอสมควร แต่ต้องมาปรับเป็นนักกีฬารุ่นอายุ 17 ปีแทน เวลาการฝึกซ้อมอาจไม่เต็มที่ และอาจกระทบกับเป้าหมายที่วางไว้” ดร.นิวัตน์ กล่าว