บาส-เฟม ทุบคู่มาเลเซีย ทะยานตัดเชือกแบดฟินแลนด์
”บาส“เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก ทะยานเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ประเทศฟินแลนด์
รอบก่อนรองชนะเลิศ ”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน มือวางอันดับ 3 ของรายการเจอกันเป็นครั้งที่ 9 กับ โก๊ะ ซุน ฮวต-ไล ชีวอน เจมี่ มืออันดับ 8 ของโลกจากมาเลเซีย
สถิติ 8 ครั้งที่ผ่านมา บาส-เฟมชนะ 5 แพ้ 3 โดยในปีนี้พบกันมา 6 ครั้ง คู่ไทยชนะ 4 ครั้งรวมถึงชัยชนะสองครั้งล่าสุด
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมช่วยกันเล่นและประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมรวด 21-12, 21-14 ใช้เวลา 34 นาที
บาส-เฟมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่าง เฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน กับ หลู หมิง เจ๋อ-หง เอิน จื่อ มืออันดับ 31 ของโลกจากไต้หวัน