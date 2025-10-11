กระทรวงกีฬา หวังเห็นการเป็นเจ้าภาพ ‘ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์’ ช่วยดึงนักท่องเที่ยวกลับมาเยือนไทย
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเตรียมการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “Green SEA Games” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Sustainable Paralympics” ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่นครราชสีมา โดยมุ่งเน้นการจัดการแข่งขันในแบบการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬา
ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยือนไทยอีกครั้ง โดยใช้มหกรรมกีฬาที่ประเทศไทยจัดการแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬาช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเห็นผลชัดเจนในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งเป้าชัดเจนว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ใน 4 เดือนที่รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนงานของประเทศเราต้องเร่งทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติขยับขึ้น แม้จะยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก แต่ต้องเลือกโฟกัสตลาดที่มีศักยภาพ และหาสาเหตุที่นักท่องเที่ยวลดลง เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้ตรงจุด จะมุ่งเน้นภารกิจในกรอบ 4 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ แต่ไม่ละเลยการวางรากฐาน สำหรับการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะส่งผลในระยะยาว แผนระยะสั้นจะเน้นตลาดเป้าหมายสำคัญ หรือประเทศที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายไป และหาวิธีดึงกลับคืนมา โดยประเทศที่จะเดินทางไป ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยจะใช้วิธีการใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปสร้างความเชื่อมั่นด้วยตนเอง เช่น การเยือนจีนร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเจรจาเรื่องเกษตรและการท่องเที่ยว ซึ่งการไปเยือนครั้งนี้ไม่ใช่ส่งแค่เจ้าหน้าที่ แต่ต้องเป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าไทยจริงจังกับการดูแลความปลอดภัยและความสะดวกสบายของเขา
“การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง จะไม่ประกาศเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจนำตัวเลขไปวางแผนแล้วเกิดความเสียหาย ยอมรับความจริงว่าปีนี้นักท่องเที่ยวลดลง และจะพยายามเติมส่วนที่ขาดหายไปกลับมา” รมว.กีฬากล่าว
นายอรรถกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะรื้อโครงการที่เคยได้ผลกลับมาใช้ เช่น โครงการลักษณะ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยจะหยิบโครงการที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุดในรอบ 10 ปีมาปรับปรุงใหม่ โดยจะเลือกสิ่งที่เคยสำเร็จ 70-80% มาปรับใช้ ดีกว่าสร้างโครงการใหม่ที่อาจสำเร็จเพียง 10% และหากมีเงินเหลือจากโครงการเก่า จะนำเข้า ครม. เพื่ออนุมัติใช้ต่อไป สำหรับการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม เป็นโอกาสสำคัญที่จะประกาศความพร้อมของไทยต่อเวทีโลก ภายใต้งบประมาณ 2,055 ล้านบาทจะใช้อย่างคุ้มค่า หากจำเป็นต้องขอเพิ่มเพื่อรักษาภาพลักษณ์ประเทศก็พร้อมดำเนินการเพื่อมาตรฐานที่สูงในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของไทยซึ่งจะต่อยอดไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของไทยต่อสายตาชาวโลกโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาเยือนประเทศไทย ขอให้จำว่าประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาได้
อนึ่งสำหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดชิงชัยทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา 574 อีเวนต์ รวมทั้ง 3 กีฬาสาธิต ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ชักกะเย่อ และจานร่อน กับอีก 1 กีฬาเพื่อการสร้างมูลค่า (Special Value-Added Events/Activities) สรุปสนามแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 แยกตามจังหวัด มีดังนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดแข่งขัน 30 ชนิดกีฬา 2 กีฬาสาธิต และ 1 กีฬาสร้างมูลค่า ประกอบด้วย กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, โปโลน้ำ, ระบำใต้น้ำ), ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, เบสบอล และ ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล, โบว์ลิ่ง, มวยสากล, คริกเก็ต, จักรยาน (ถนน, ลู่, บีเอ็มเอ็กซ์), ขี่ม้าโปโล, อีสปอร์ต, เอ็กซ์ตรีม (ปีนหน้าผา, สกีน้ำ-เวคบอร์ด, สเกตบอร์ด), ฟันดาบ, ฟุตบอล และ ฟุตซอล, ยิมนาสติก, ฮอกกี้5’s – ฮอกกี้ในร่ม, ฮอกกี้น้ำแข็ง, สเกตน้ำแข็ง, ยูยิตสู, คิกบ็อกซิ่ง, เน็ตบอล, รักบี้, เซปักตะกร้อ, ยิงปืน, สควอช, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส, วอลเลย์บอลในร่ม ส่วนกีฬาสาธิต คือ จานร่อน, ชักเย่อ และ กีฬาสร้างมูลค่า คือ ศิลปะการต่อสู้แบบผสม
จังหวัดชลบุรี จัด 19 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำระยะไกล), บิลเลียดและสนุกเกอร์, เรือแคนูและเรือพาย, จักรยาน (เสือภูเขา), ขี่ม้า, เอ็กซ์ตรีม (เจ็ตสกี), ฟลอร์บอล, ฟุตบอล (ทีมหญิง), กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ปัญจกีฬาสมัยใหม่, เรือใบ (เรือใบ, วินด์เซิร์ฟ), ยิงปืนรณยุทธ, เทคบอล, วอลเลย์บอล (ชายหาด), ยกน้ำหนัก, วู้ดบอล และไตรกีฬา (ระยอง) ส่วนกีฬาสาธิต คือ กีฬาทางอากาศ (พาราไกลดิ้ง)
จังหวัดสงขลา จัดแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย หมากรุกสากล, ฟุตบอล, ยูโด, กาบัดดี้, คาราเต้, มวย, ปันจักสีลัต, เปตอง, มวยปล้ำ, วูซู
ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ จ.นครราชสีมา กำหนดชิงชัย 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอลวีลแชร์, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, แบดมินตัน, ยิงปืน, กรีฑา, ฟันดาบ, ยูโด, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล 5 คน (Blind Football), ฟุตบอล 7 คน (CP Football), บอลเซีย, โกลบอล, ยกน้ำหนัก, เทนนิสวีลแชร์, เทเบิลเทนนิส, จักรยาน, หมากรุก และโบว์ลิ่ง (แข่งขันที่กรุงเทพฯ)