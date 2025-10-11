สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จัดกอล์ฟการกุศล รวมใจสาธิตประสานมิตร
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “รวมใจสาธิตประสานมิตร” ประจำปี 2568 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ดำเนินการจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นประธาน โดยมี นายกิตติพจน์ บูรณะบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กรรมการสมาคมฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมหน้า
ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เผยว่า จากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายทำให้การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “รวมใจสาธิตประสานมิตร” ชิงถ้วยเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่สำคัญนักกอล์ฟทุกท่านโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทุกท่าน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือ ร่วมใจจนเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
นายกิตติพจน์ บูรณะบุญวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า ปีนี้เราได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน พร้อมกับประทับใจกับการจัดงานตั้งแต่การต้อนรับของทีมงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกก๊วน เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ในโอกาสต่อไป
การจัดกอล์ฟการกุศล “รวมใจสาธิตประสานมิตร” ประจำปี 2568 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ดำเนินการจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการทำประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรของโรงเรียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี