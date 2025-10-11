กกท. จัดวิ่งฟันรัน SAT Celebration Run 2025 คนรักสุขภาพแห่ร่วมกว่าพันคน
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดกิจกรรม “SAT Celebration Run 2025” การแข่งขันวิ่ง Fun Run เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ 61 ปี” ภายใต้แนวคิด “SAT Move 2025 – One Journey, One Pride” โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพ และกีฬามวย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และ นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร รวมถึงคณะผู้บริหาร พนักงาน กกท. เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและปล่อยตัว
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางรอยยิ้มและพลังแห่งความสุขของบรรดาคนรักสุขภาพที่มารวมตัวกัน โดยมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ ลานด้านหน้าอินดอร์ สเตเดียม กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ
นางโปรดปราน สมานมิตร กล่าวว่า กิจกรรม SAT Celebration Run 2025 เป็นการแข่งขันวิ่งในรูปแบบ Fun Run ภายใต้แนวคิด SAT Move 2025 – One Journey, One Pride ระยะทาง 5 กม. โดยเริ่มปล่อยตัวจากลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายใน กกท. หัวหมาก ก่อนวนกลับเข้าสู่เส้นชัย ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม (CSR ) ในโอกาสครบรอบการสถาปนาครบ 61 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นของ กกท. ในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และสังคมไทยที่ยั่งยืน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย สมัครเข้าร่วมเข้าแข่งขันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดในอันดับที่ 1-3 ทั้งประเภทชาย และหญิง จะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลอีกด้วย
สำหรับผลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ปรากฎว่า ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธันวารัตน์ คำจริง รองชนะเลิศอันดับ 1 พอล ดันน์ (Paul Dunn) และรองชนะเลิศอันดับ 2 เกรียงสิทธิ์ อุทธโยธา ส่วนประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จุติมา ราชเจริญ รองชนะเลิศอันดับ 1 ขวัญฤทัย ละมุลตรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 พิไลลักษณ์ กุลกิติเกษ
นอกจากนี้ กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ กกท. ยังกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 61 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “WE Move The Forward – พลังเราเพื่อก้าวสู่อนาคตไทย One Force, One Journey, Endless Possibility)” ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2568 ณ กกท. หัวหมาก กรุงเทพฯ ภายในงานมีนิทรรศการแสดงความเป็นมา ผลงาน และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาอย่างเป็นทางการ จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ 61 ปี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นักกีฬาและบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร