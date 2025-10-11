ปฏิวัติ เผยโค้ชอิชิอิพูดถึงช็อตออกมาตัดบอล ชี้เป็นข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี 1 คลอง 4 จ.ปทุมธานี “ช้างศึก” ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทย ก่อนออกเดินทางไปประเทศไต้หวัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (AFC Asian Cup 2027 qualifiers) กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับ ทีมชาติไต้หวัน ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพติวเขัม โดยเน้นไปที่ลงรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
“ไมค์” ปฏิวัติ คำไหม ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย จากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า เรามีเวลาพักอยู่หลายวัน ทำให้สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดีก่อนที่จะลงแข่งขันกับไต้หวันอีกครั้ง เราต้องโฟกัสที่ทีมของเราเป็นหลัก ส่วนตัวมั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านเกมนี้ไปได้
“ลูกฟุตบอลอาจจะแตกต่างจากนัดแรกที่เราเพิ่งลงเล่นมา ในตำแหน่งผู้รักษาประตูมีผลอยู่บ้าง เพราะมันค่อนข้างลื่นและน้ำหนักไม่ได้คุ้นชินมาก แต่ยังมีเวลาในการปรับตัวให้ดีขึ้น จุดแข็งของไต้หวันชุดนี้ผมมองว่าเขามีเกมรับที่ค่อนข้างรับต่ำด้วยการเล่นกองหลังห้าคน ทำให้เรามีพื้นที่ค่อนข้างยากในการทำประตู หากเราเพิ่มผู้เล่นเข้าไปจะเหลือคนที่เล่นเกมรับน้อย เราต้องระวังลูกโต้กลับด้วย”
ปฏิวัติ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวคิดว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเราหากไต้หวันเปิดเกมรุกในการเล่นในบ้านของเขา เพราะจะทำให้หลังบ้านเขามีพื้นที่ให้กับเรามากขึ้น เพราะเกมรุกของเรามีคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว การที่ไม่มีกองหน้าเวลาเราจะเล่นลูกเปิดจากได้ข้างอาจจะมีผลอยู่บ้าง แต่ในเมื่อเราไม่มีเราต้องปรับแก้ตามสถานการณ์ด้วยการเล่นหน้าไลน์แทน เกมฟุตบอลมันต้องปรับเปลี่ยนกันได้เป็นเรื่องปกติ
“จังหวะที่ผมออกมาตัดบอลพลาดทางโค้ชได้มีการพูดถึงลูกนี้เหมือนกัน มันเป็นข้อผิดพลาดที่ต้องกลับมาช่วยกันแก้ไขว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร และต้องพยายามลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก”
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย จะรวมตัวกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในเวลา 17.45 น. เพื่อออกเดินทางไป ประเทศไต้หวัน ในเวลา 20.00 น.
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชี่ยน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่สี่ พบกับ ไต้หวัน ณ ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ True Visions Now