บาส-เฟม พ่ายมือ 2 โลกหวิว จบที่รอบรองฯแบดฟินแลนด์
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 3 ของโลก สู้เต็มที่แล้วก่อนพ่ายมือ 2 ของโลกจากจีนไปหวุดหวิด 1-2 เกมในรอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “อาร์กติก โอเพ่น” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ประเทศฟินแลนด์
รอบตัดเชือก ”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน เจอกับ เฟิง หยาน เจ๋อ-หวง ตง ปิง มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน
สถิติดวลกันมา 3 ครั้ง บาส-เฟมชนะ 2 แพ้ 1 โดยครั้งล่าสุดในรายการ “เจแปน โอเพ่น” เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บาส-เฟมชนะไปสองเกมรวด
ผลปรากฏว่า เกมแรกบาส-เฟมเล่นได้อย่างดุดันและเฉียบขาดชนะไปก่อน 21-15 แต่หลังจากนั้นคู่ของจีนเริ่มลดความผิดพลาดลงและคืนฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมหลัง ทำให้บาส-เฟมแพ้ไปอย่างหวุดหวิด 1-2 เกม 21-15, 16-21, 12-21 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที
สำหรับรายการต่อไปบาส-เฟมจะลุยศึกระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “เดนมาร์ก โอเพ่น“ วันที่ 14-19 ตุลาคม