ดึงนักกีฬาชื่อดัง-ศิลปิน-อินฟลูฯ ร่วมโหมโรง-สร้างกระแสซีเกมส์
ความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย เดินหน้าอย่างเต็มตัวแล้วทุกด้าน โดยเรื่องของการโปรโมท สร้างกระแสการรับรู้ กกท. ได้ทาบทาม นักร้อง, ศิลปิน, ดารา และอินฟลูเอนเซอร์หลายสิบชีวิตเข้ามาร่วมสร้างสีสันครั้งนี้ด้วย
สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ดำเนินการไปแล้ว โดยได้เปิดตัวเพลงประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ที่มีชื่อว่า “1%” สร้างสรรค์และขับร้องโดย วิโอเลต วอเทียร์ ศิลปินหญิงผู้มีเอกลักษณ์ด้านเสียงร้องที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ “กอล์ฟ F.Hero – กอล์ฟฟักกลิ้ง ฮีโร่” แร็ปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยที่ได้ร่วมขับร้องในท่อนแร็ปของเพลงนี้ด้วย โดยมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้เผยแพร่ไปยังทุกสื่อในเวลานี้
นอกจากศิลปิน, ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ ที่อยู่ในระหว่างการทาบทามเพื่อให้เข้ามาร่วมงานโปรโมทกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้แล้ว ผู้ว่าการ กกท. ได้ยืนยันที่จะเชิญอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับตำนานมาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย นำโดย “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ตำนานนักเทควันโด 3 เหรียญโอลิมปิกเกมส์, “วิว” เยาวภา บุรพลชัย นักเทควันโดคนแรกที่คว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ รวมไปถึง “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย นักฟุตบอลทีมชาติไทย เจ้าของ 4 เหรียญทองซีเกมส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังจะมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างสีสัน สร้างกระแสให้การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 เต็มไปด้วยความคึกคัก