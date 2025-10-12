ยิมนาสติกเปิดโผชุดซีเกมส์ ‘ศรายุทธ’ ประกาศห้ามต่ำกว่า 5 ทอง
ตามที่ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬา และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ฮอลล์ 5 ศูนย์กีฬา ธรรมศาสตร์ รังสิต (กรุงเทพ) เพื่อให้การเตรียมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ประกอบด้วย
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้จัดการทีมยิมนาสติกทุกชุด , ผศ.ดร.รัตนา ยอดหาญ , น.ส.จิรภิญญา พัฒนศักดิ์ , นางรุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ , วิศิษฏ์ โพธิ์เจริญ (ผู้ช่วยผู้จัดการทีม)
ผู้ฝึกสอน 8 คน โยชิกิ นาคาตานิ, ชุติพงษ์ เหมือดแก้ว (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ชาย) / น.ส.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ , มร.อาคิโนริ คิมูระ (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์หญิง) / นายธีรชัย ประเสริฐศรี , กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ , มิสนาตาชา ชิโชว่า (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลา ) / นายฆราวัฒน์ สืบไกรสร (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกแอโรบิก)
ในส่วนของผู้ตัดสินไทยจำนวน 17 คน ที่ลงทำหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธิติพงษ์ สุขดี , นายเอกราช จันทร์กรุง, นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์, นายศรัณ์ สุวรรณษา, นายอุดมศักดิ์ เตียวต่อย (ผู้ตัดสินยิมนาสติกชาย ) / ดร.วนิชา ศรีตะปัญญะ, น.ส.ภัณฑิรา อัศวะเมธียานนท์ , น.ส.ลักษณาพร ทองอำไพ, น.ส.ศิรกัญจน์ประภา ทองอำไพ (ผู้ตัดสินยิมนาสติกศิลป์หญิง ) / นางรุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ , น.ส.สุมาลี สุขขา , น.ส.พิมพ์ลดา ทองงาม, น.ส.ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน , น.ส.สุชารัตน์ พระพินิจกุลธร (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลา / นายณัฐวุฒิ พิมพา , น.ส.อิริยา รุ่งเรือง, นายไพรัตน์ ทศคำไชย (ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกแอโรบิก)
ส่วนนักกีฬาประกอบด้วย (ยิมนาสติกชาย 4 คน ) ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, วีรภัทร์ ช่วยโสม, ฟูกะ โนมูระ
(ยิมนาสติกศิลป์หญิง 3 คน ) ศศิวิมล เมืองพวน, ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ , ปิยธิดา นนลือชา
(ยิมนาสติกลีลา 8 คน ) พิยดา พีรมธุกร, สิขรี สุทธิรักษ์ , ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง, ชลธิชากร จรรย์โกมล, สุพิชญา ปิ่นฝั้น, พิชญธา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์
(ยิมนาสติกแอโรบิก 5 คน ) ชนกพล เจียมสุขใจ, ณัทกฤป ธีรสาธร, ชวิศา อินทกุล, สุภัสสร วัชราภรณ์ และปัญรส วัดทอง
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน และนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าต้องทำอย่างสุดกำลัง การที่นั่งอยู่ข้างบนนั่นคือหัวโขน แต่การที่เราลงมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีม เป็นการสร้างประโยชน์ได้เยอะมาก อย่างน้อยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และ สร้างความมั่นใจให้กับทีมงาน รวมถึง ผู้ตัดสินที่ปฏิบัติหน้าที่ เวลาที่เหลืออีก 2 เดือน ขณะที่นักกีฬาทุกคนยอมเสียสละดรอปการเรียนเป็นการชั่วคราวเพื่อซีเกมส์ครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อเขาเต็มที่ เราก็ต้องเต็มที่ด้วย เมื่อมีสุขร่วมสุข แต่เมื่อมีทุกข์เราต้องปกป้องและต่อต้านแทนพวกเขา ซีเกมส์ครั้งนี้ในส่วนของยิมนาสติก มีชิง 16 เหรียญทอง ตั้งเป้าไว้ว่า ต้องได้ไม่น้อยกว่า 5 เหรียญทอง