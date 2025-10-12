จอมพลัง ‘เวฟ วีรพล’ คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกที่นอร์เวย์
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF) เปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีการพิจารณารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม โดยอ้างอิงจากผลงานการแข่งขันครั้งนี้ ปรากฏว่า “เวฟ” วีรพล วิชุมา เจ้าของ 2 เหรียญทอง และเจ้าของสถิติโลกท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวม รุ่น 71 กิโลกรัมชาย ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขัน
“เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทย ที่นักกีฬาของเราสามารถก้าวมาอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก นักกีฬาชายของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะทำอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาต่อไป” ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ กล่าว
สรุปการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2568 มีการชิงชัย หญิง 8 รุ่น ชาย 8 รุ่น รวม 48 เหรียญทอง เกาหลีเหนือกวาดไปมากที่สุดถึง 17 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง , อันดับสอง ประเทศไทยคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ขณะที่จีน อยู่อันดับ 3 มี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
สำหรับ รางวัลนักกีฬายกน้ำหนักฝ่ายชายยอดเยี่ยม (Best lifter) ประจำการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ปี 2025 ที่ประเทศนอร์เวย์ ที่ “เวฟ” วีรพล วิชุมา ทำได้ ถือเป็นการได้รางวัลนี้อีกครั้งของไทย ในรอบ 22 ปี หลังจากก่อนหน้านี้ “ไก่” ปวีณา ทองสุก เป็นแชมป์โลกหญิงคนที่ 100 และได้รางวัลนักกีฬาฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม ของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ที่ประเทศโปแลนด์ เมื่อปี 2003