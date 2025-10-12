ทีมนักตบหนุ่ม ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สมุทรสาคร ควงแขน สาวนครปฐม เอสเอสอาร์ยู คว้าแชมป์ วอลเลย์บอลอาชีพ
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ อะคาเดมี ลีก ประจำปี 2568 ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สมุทรสาคร ตบเอาชนะ เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า 3-1 เซต (13-25, 27-25, 25-13, 25-22) ทีมนักตบหนุ่ม ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เซฟ สมุทรสาคร คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
ส่วนรอบชิงอันดับ 3 ทีมชาย นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี ตบชนะ เซนเซ วีซี – เมืองพล 3-1 เซต (25-19, 25-19, 22-25, 25-16)
ด้านประเภททีมหญิง นครปฐม เอสเอสอาร์ยู ตบเอาชนะ สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค 3-0 เซต (26-24, 25-13, 25-13) สาวนครปฐม คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
ส่วนรอบชิงอันดับ 3 ทีมหญิง นครนนท์ ชนะ แก่นนคร ม.การกีฬาแห่งชาติ วีซี 3-0 เซต (25-18, 25-18, 25-12)
สรุปผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย อันดับ 1 ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สมุทรสาคร, อันดับ 2 เอโฟร์เอส เกาะกูดคาบาน่า, อันดับ 3 นครราชสีมา คิวมินซี วีซี, อันดับ 3 เซนเซ วีซี – เมืองพล
อันดับ 5 ร่วม พิษณุโลก วีซี, นาวี 2024 วีซี, ประเสริฐนิกรกุล, วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ
ประเภททีมหญิง อันดับ 1 นครปฐม เอสเอสอาร์ยู, อันดับ 2 สุพรีม ทิพย ชลบุรี อี-เทค, อันดับ 3 นครนนท์, อันดับ 4 แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
อันดับ 5 ร่วม นครราชสีมา คิวมินซี วีซี, ฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ วีซี และ แอมบีลีฟ ศรีสะเกษ วีซี