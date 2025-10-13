สมาคมลูกหนัง แจงเหตุย้ายวิกบอลชายฟาดแข้ง ตจว. – กกท. ยื้อหวังเห็นสายไทยเล่นราชมังฯ
สมาคมลูกหนังไทย เผยเหตุผลที่ฟุตบอลชายซีเกมส์ รอบแรกจำเป็นต้องใช้สนามต่างหวัด เนื่องจากราชมังคลากีฬาสถานติดการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเปิดวันที่ 9 ธ.ค.
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสังเวียนฟาดแข้งฟุตบอลชายซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยในส่วนของ “มาดามแป้ง”นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยืนยันว่าสายเอ ซึ่งเป็นสายของทีมชาติไทย จะต้องไปเล่นรอบแรกที่สนามติณสูลานนท์ จ.สงขลา ส่วนอีก 2 สายจะไปเตะที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม “บิ๊กก้อง”ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กลับบอกว่าอยากให้ฟุตบอลชายเตะในกรุงเทพฯ โดยใช้สนามหลักคือสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ล่าสุดสมาคมฟุตบอลเผยว่าเหตุที่ต้องย้ายสนามแข่งฟุตบอลชายไปเล่นต่างจังหวัดเนื่องจากสนามราชมังคลากีฬาสถานจะใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จากเดิมที่เตรียมงานไว้ว่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวง แต่เมื่อต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายจึงตัดสินใจย้ายไปใช้สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ปิดสามารถรักษาความปลอดภัยได้ง่ายกว่า
ประกอบกับพิธีเปิดครั้งนี้ประเทศไทยวางแผนจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับที่ไทยได้วนกลับมาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์อีกครั้ง เมื่อเป็นโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ต้องใช้ทีมงานสำหรับพิธีเปิดที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลไทยได้รับทราบจากฝ่ายจัดพิธีเปิดว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมพร้อมนานถึง 2 สัปดาห์ โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางกำหนดไว้วันที่ 9 ธ.ค. ดังนั้นทีมงานเตรียมพิธีเปิดจะต้องเข้าติดตั้งอุปรกรณ์ทั้งเวทีเครื่องเสียและอื่นๆ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ย.
ในขณะที่ฟุตบอลชายซีเกมส์ วางโปรแกรมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยในสายเอ ที่มี 3 ทีม จะเตะรอบแรกทั้งหมด 3 แมตช์ ประกอบด้วยแมตช์วันที่ 3 ธันวาคม วันที่ 6 ธันวาคม และนัดสุดท้ายรอบแรก 10 ธันวาคม โดยทีมชาติไทยจะเล่นในวันที่ 3 ธันวาคม และ 10 ธันวาคม ซึ่งตามโปรแกรมแข่งดังกล่าวทำให้ไม่สามารถใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานจัดแข่งขันได้ เนื่องจากตามกฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ระบุไว้ว่าสนามและพื้นสนามจะต้องเคลียร์ก่อนแข่งขันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เมื่อพิธีเปิดวันที่ 9 ธันวาคม จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเคลียร์สนามได้ทันก่อนแข่งวันที่ 10 ธันวาคม ส่วนเกมวันที่ 3 และ 6 ธันวาคม ไม่สามารถจัดแข่งได้เช่นกันเนื่องจากทีมงานพิธีเปิดกำลังเข้าไปเตรียมความพร้อม
แม้สมาคมฟุตบอลไทยจะเสนอแผนการแข่งไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว แต่มีรายงานว่าทางด้าน ดร.ก้องศักด จะเข้าไปคุยรายละเอียดกับฝ่ายจัดพิธีเปิดอีกครั้งว่าจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะเตรียมพิธีเปิดโดยไม่กระทบกับพื้นสนาม