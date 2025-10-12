ปิดฉากหนูน้อยขาไถ นักปั่นรุ่นจิ๋วแห่ร่วมชิงชัยกว่า 500 คน
การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย “Thailand Balance Bike Championships 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก “เสธ.หมึก” พลอ.เดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกมล-นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ ประธานและรองประธานบริษัทในเครือเอฟบีที, นางสาวยุวนุช นงพรมมา ผู้อำนวยการเขตหนองจอก และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ
พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า สนามที่ 5 นี้มีนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 500 คน เพราะเป็นสนามที่ตัดสินแชมป์ประเทศไทย สิ่งที่บรรดาหนูน้อยและผู้ปกครองภาคภูมิใจคือคนที่เป็นแชมป์ก็จะได้เสื้อแชมป์ประเทศไทยไปครอง โดยมีทั้งหมด 28 รุ่น หลังจากนี้สมาคมฯ ก็พิจารณานักกีฬาที่เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียรายการ 2026 “Asian Balance Bike Championships by BATAC” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ดาโต๊ะอมาจิต ซิงห์ กิลล์ ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) ได้เดินทางมาหารือกับตนเอง โดยฝ่ายเทคนิคของ ACC ก็จะประชุมเพื่อกำหนดกฎ กติกาและรุ่นการแข่งขัน หลังจากนั้นก็จะออกเป็นระเบียบส่งให้ทุกประเทศในเอเชียรับทราบต่อไป นอกจากนั้นก็จะมีรุ่นชาลเลนจ์ให้นักกีฬาทั่วไปได้ลงชิงชัยด้วย ขอให้นักกีฬาและผู้ปกครองเตรียมตัวให้ดี
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการเตรียมทีมนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในประเภทลู่ สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำลังปรับปรุงสนามเวลโลโดรม หัวหมาก ที่ใช้เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการปรับปรุง เนื่องจากเกรงว่าจะเสร็จไม่ทันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ แต่เมื่อท่านรัฐมนตรีได้เห็นความคืบหน้าก็มั่นใจว่าจะเสร็จทันแน่นอน โดยสมาคมฯ กำหนดว่าจะต้องเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ส่วนประเภทเสือภูเขาก็ได้เรียนให้ท่านรัฐมนตรีทราบว่าจะแข่งขันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี การสร้างสนามก็เสร็จไปกว่า 90% แล้ว เหลือแค่สะพานข้ามถนนเพียงอย่างเดียว แต่นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถซ้อมได้ตามปกติ
“สำหรับประเภทบีเอ็มเอ็กซ์จะแข่งขันที่สวนกีฬากมลแห่งนี้ ก็มีการปรับปรุงสนามเรื่องน้ำใต้ดินซึมเล็กน้อย แต่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องตรวจหาสารกระตุ้น ห้องประชุมต่าง ๆ ส่วนประเภทถนนรายการโรดเรซก็จะเริ่มสตาร์จากสวนกีฬากมลเช่นเดียวกัน แต่นักกีฬาหญิงจะไปเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนนายร้อย จปร. นักกีฬาชายจะไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่ ก็ได้มีการกำหนดจุดต่าง ๆ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมทุกสนามแข่งขันจะเสร็จเรียบร้อยหมด ยกเว้นเวลโลโดรมที่จะเสร็จกลางเดือนพฤศจิกายน” พลเอกเดชา กล่าว
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า ด้านความพร้อมของนักกีฬาเวลานี้นักกีฬาประเภทถนนหญิงเดินทางไปแข่งขัน 2 รายการใหญ่ที่ประเทศจีน คือ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม และต่อด้วย “ทัวร์ ออฟ กว่างสี” ในวันที่ 19 ตุลาคม ก็เป็นการวัดฝีมือกันระหว่าง “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ กับคู่แข่งสำคัญอย่าง เหงียน ทิ ทัต จากเวียดนาม ส่วนนักกีฬาประเภทเสือภูเขา รายการดาวน์ฮิล ก็จะไปแข่งขันรายการ “76 อินโดนีเซีย ดาวน์ฮิล” ในระดับ UCI Class1 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม และประเภทบีเอ็มเอ็กซ์จะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ซึ่งนักกีฬาเหล่านี้หากฝึกซ้อมแล้วสมาคมฯ ไม่ส่งไปแข่งขันเลยก็จะไม่สามารถวัดฝีมือกับคู่แข่งได้
“จากที่สมาคมฯ ได้ประเมินความหวังเหรียญทองเอาไว้นั้นก็น่าจะเป็นไปตามแผน โดยประเภทเสือภูเขาน่าจะได้ 2 เหรียญทองจากรายการดาวน์ฮิล ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ 2 เหรียญทอง จาก ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ ประเภทถนนน่าจะได้ประมาณ 2 เหรียญทอง ทั้งรายการเรซซิ่งและไทม์ไทรอัล ส่วนประเภทลู่อย่างน้อย 1 เหรียญทองจาก จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ในรายการคีริน แต่คู่แข่งสำคัญก็คือมาเลเซีย รวมแล้วความหวังเหรียญทองของทัพจักรยานไทยก็ประมาณ 6-7 เหรียญทอง ตอนนี้นักกีฬาทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างหนัก ขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนช่วยส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยด้วย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เอื้อเฟื้อสถานที่แข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ทุกฝ่ายให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย” พล.อ.เดชา กล่าว
ด้านผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาแข่งขัน นางณัฐฐินันท์ กองไชยวงศ์ มารดาของ “น้องโอโซน” ด.ช.ณัฐวุฒิ กองไชยวงศ์ รุ่นอายุ 2 ขวบ 1 เดือน ถึง 2 ขวบ 6 เดือน กล่าวว่า จากการที่พาลูกชายมาแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถส่งผลให้ลูกมีสมาธิมากขึ้น รับฟังคำสั่งได้ดี ที่สำคัญไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่มาเล่นขาไถ และจากการที่หมอประเมินเขามีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน อีกอย่างเขาไม่ติดโทรศัพท์มือถือ ตั้งใจฝึกซ้อมขาไถอย่างเดียว
นายมงคล แซ่โง้ว บิดาของ “น้องเจ้านาย” ด.ช.ภูวิช สุระขันธ์ รุ่นอายุ 4 ขวบ 7 เดือน ถึง 5 ขวบ กล่าวว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือลูกมีความกล้าตัดสินใจ และมีสมาธิมากขึ้น การมาแข่งขันก็ไม่ได้หวังเรื่องจะได้แชมป์หรือไม่ แต่มองที่พัฒนาการของเด็กมากกว่า จากการมาเล่นจักรยานขาไถ เขาก็มีพัฒนาการมากกว่าเด็ก 4 ขวบที่ไม่ได้เล่นกีฬา อีกประการหนึ่งลูกของตนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ วันที่เขาแพ้เขาก็บอกว่าจะกลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยฯ สนามที่ 5 นี้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางเฟซบุ๊กไลฟ์ “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย” และ Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 8,000 วิว ส่วนผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้
รุ่นอายุ 2 ขวบ 1 เดือน-2 ขวบ 6 เดือนชาย ที่ 1 ด.ช.ภัทรนุภาพ พรมแสง, ที่ 2 ด.ช.ณัฐวุฒิ กองไชยวงศ์, ที่ 3 ด.ช.รัตนพงษ์ ดาวแจ่ม ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ช.ณัฐวุฒิ กองไชยวงศ์ ด้วยคะแนนรวม 107 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นอายุ 2 ขวบ 1 เดือน-2 ขวบ 6 เดือนหญิง ที่ 1 ด.ญ.วรารัตน์ หมึกดำ, ที่ 2 ด.ญ.นลินญา เพชรตีบ, ที่ 3 ด.ญ.นัชฌาลีน ยุวานนท์ ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ญ.นัชฌาลีน ยุวานนท์ ด้วยคะแนนรวม 106 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นอายุ 2 ขวบ 7 เดือน-3 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.พีรวิชญ์ วานิกร, ที่ 2 ด.ช.กรกรณ์ ธนภรณ์มงคล, ที่ 3 ด.ช.ปราชญ์วินท์ คงถาวร ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ช.พีรวิชญ์ วานิกร ด้วยคะแนนรวม 110 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นอายุ 2 ขวบ 7 เดือน-3 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ญาณิ สมจิตวรี, ที่ 2 ด.ญ.ชนัญธิดา เสือหล้า, ที่ 3 ด.ญ.ณัฐภัสสร เจริญสวัสดิ์ ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ญ.ญาณิ สมจิตวรี ด้วยคะแนนรวม 117 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่น Open Big 5-10 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.วุฒิวัฒน์ สุทธกูล, ที่ 2 ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทรใส, ที่ 3 ด.ช.ศุภกฤต พฤกษ์เนรมิตร ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ช.วุฒิวัฒน์ สุทธกูล ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนนเต็ม ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่น Open Big 5-10 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ณิชา จุนาพงศ์, ที่ 2 ด.ญ.ปภาวรินท์ อนันเต่า, ที่ 3 ด.ญ.สาริศา เฟื่องวิชา ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของ ด.ญ.ณิชา จุนาพงศ์ ด้วยคะแนนรวม 116 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ส่วนผลการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2568 ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นหมดทุกประเภทแล้ว ส่วนโปรแกรมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569 จะประเดิมด้วยการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่นานาชาติ “ไทยแลนด์ เอ็มทีบี คัพ 2026” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2569 ต่อด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2569 ที่เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี