โทมัสสันยังไม่คิดลาออกจากกุนซือสวีเดน แม้ทำผลงานย่ำแย่ต่อเนื่อง
ยอน ดาห์ล โทมัสสัน กุนซือทีมชาติสวีเดน กล่าวหลังจากพาทีมแพ้โคโวโซ คาบ้าน 0-1 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก กลุ่มบี ที่สนามอุลเลวี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ทำให้หมดโอกาสเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว ทั้งๆ ที่มีนักเตะฝีเท้าดีหลายคน โดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์ อิซัก ดาวยิงจากลิเวอร์พูล และอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าจากอาร์เซน่อล ว่า รู้สึกเจ็บปวดมากกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ เราลืมวิธีการยิงประตูไป ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เป็นผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ และเราเล่นกันไม่ดีพอจริงๆ
โทมัสสันถูกตั้งคำถามถึงอนาคตของตัวเองว่าจะลาออกหรือไม่ ซึ่งโค้ชวัย 49 ปี ตอบว่า เขายังมีสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลสวีเดน และยังอยู่ระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือก หวังว่าจะได้ทำงานต่อไป เพราะคิดว่านักเตะยังไม่เสียศรัทธาในแทคติคของเขา
อดีตกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กเข้ามาคุมทีมไวกิ้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว นับเป็นกุนซือทีมชาติสวีเดนคนแรกที่ไม่ใช่เป็นชาวสวีดิช อย่างไรก็ตามผลงาน 4 นัดในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก ยังไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เลย แพ้ 3 เสมอ 1 รั้งบ๊วยของกลุ่ม ต้องลุ้นจบอันดับ 2 เพื่อเพลย์ออฟต่อไป แต่โอกาสก็เป็นไปได้ยากมากๆ