ทีมฮอกกี้น้ำแข็งแบงค็อก แร็พเตอร์ ครองแชมป์รุ่น 12 ปี ซับชีโร่ ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้
การแข่งขัน “ซับชีโร่ ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเม้นท์ 2025” ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกา บางนา โดยมี 23 ทีมเยาวชน ร่วมแข่งขัน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายพรรคชัย พึงไพศาล ผู้จัดการซับซีโร่ไอซ์สเก็ตคลับ เมกาบางนา เป็นประธานมอบรางวัล
สำหรับรายการนี้ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในระดับเยาวชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ผลการแข่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองเป็นของแบงค็อก แร็พเตอร์ (Bangkok Raptor) เหรียญเงิน เชียงใหม่ (Chiamgmai) เหรียญทองแดง บีเคเค ไทยแลนด์เดอร์ส (BKK Thailanders)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม เป็นของ ธีรัศร์ หุ่นสวัสดิ์ จากแบงค็อก แร็พเตอร์ (Bangkok Raptors) กองหน้ายอดเยี่ยม (Best Forward) อาชวิน คงมา จากบีเคเค ไทยแลนด์เดอร์ส (BKK Thailanders) กองหลังยอดเยี่ยม (Best Defense) ฐนันท์ทัศ ศรวณียารักษ์ จากกริซลี แบร์ (Grizzly Bears) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) ภัณริชญา ต่อกุลเจริญ จากแบงค็อก แร็พเตอร์ (Bangkok Raptors)
ผลการแข่งขันรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ดิวิชั่น 2 เหรียญทอง ยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black) เหรียญเงิน นาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Jr) เหรียญทองแดง ไอซ์เบรกเกอร์ส (Ice Breakers)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม ได้แก่ ธีธัช มงคลรัตนชาติ จากไอซ์เบรกเกอร์ส (ICE BREAKERS) กองหน้ายอดเยี่ยม (Best Forward) ภณะ จีระธัญญาสกุล จากไอซ์เบรกเกอร์ส (ICE BREAKERS) กองหลังยอดเยี่ยม (Best Defense) ชนาธิบ วิเศษไพทูรย์ จากไอซ์เบรกเกอร์ส (ICE BREAKERS) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) จื่อหยางเซียง จากยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black)
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทองเป็นของ แบงค็อก วอริเออร์ (Bangkok Warriors) เหรียญเงิน บีเคเค ไทยแลนด์เดอร์ส (BKK Thailanders) เหรียญ ทองแดง ยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม พิฒิพัฒน์ วิวัฒน์ธุรกิจ จากแบงค็อก วอริเออร์ (BANGKOK WARRIORS) กองหน้ายอดเยี่ยม(Best Forward) อักซิมุส เฟรย์เร แซนเดอร์ส จากนาคราช จูเนียร์ (NAKARAJ JUNIOR) กองหลังยอดเยี่ยม (Best Defense) มินิตา โสตถิมงคลชัย จากยัง ดั๊ก แบล็ค (YOUNG DUCKS BLACK) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) วลาดิมีร์ โวโลบูเยฟ จากแบงค็อก วอริเออร์ (BANGKOK WARRIORS)
รุ่นยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ดิวิชั่น 2 เหรียญทองทอง กริซลี แบร์ (Grizzly Bears) เหรียญเงิน ไอซ์เบรกเกอร์ส บี (Ice Breakers B) เหรียญทองแดง ไอซ์เบรกเกอร์ส เอ (Ice Breakers A)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม เฉิน ยูเซน จากกริซลี แบร์ (Grizzly Bears ) กองหน้ายอดเยี่ยม (Best Forward) กฤติน ปัญญาวุฒิ จากไอซ์เบรกเกอร์ส เอ (Ice Breakers A) กองหลังยอดเยี่ยม(Best Defense) ภณะ จัระธัญญาสกุล จากไอซ์เบรกเกอร์ส บี (Ice Breakers B) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) กฤตเมธ เจตนา จากกริซลี แบร์ (GRIZZLY BEARS)
ผลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี ดิวิชั่น 1 เหรียญทอง ไอซ์เบรกเกอร์ส (Ice Breakers) เหรียญเงิน นาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Junior) เหรียญทองแดง ยัง ดั๊ก แบล็ค (Young Ducks Black)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม ลอริตส์ เฉิง จากนาคราช จูเนียร์ (Nakaraj Junior) กองหน้ายอดเยี่ยม (Best Forward) ธอมัส ไวท์เฮด จากยัง ดั๊ก แบล็ค (YOUNG DUCKS BLACK) กองหลังยอดเยี่ยม (Best Defense) ศุภิชาติ สุริวงศ์ จากไอซ์เบรกเกอร์ส (ICE BREAKERS) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) กฤษกร เหลืงโสวรรณ จากไอซ์เบรกเกอร์ส (ICE BREAKERS)
เยาวชนอายุไม่เกิน 8 ปี ดิวิชั่น 2 เหรียญทอง กริซลี แบร์ (GRIZZLY BEARS) เหรียญเงิน แบงค็อก คิงส์ (BANGKOK KINGS) เหรียญทองแดง ยัง ดั๊ก ออเรนจ์ (YOUNG DUCKS ORANGE)
รางวัลผู้เล่นเอ็มวีพียอดเยี่ยม ธนภัทร ตั้งเลิศสัมพันธ์ จากแบงค็อก คิงส์ (BANGKOK KINGS) กองหน้ายอดเยี่ยม (Best Forward) ณภัทร ภักดิ์วรการ จากแบงค็อก คิงส์ (BANGKOK KINGS) กองหลังยอดเยี่ยม (Best Defense) อัญชิสา แซ่ลีม จากแบงค็อก คิงส์ (BANGKOK KINGS) ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best Goalie) ภัทร จักกาบาตร์ จากแบงค็อก คิงส์ (BANGKOK KINGS)