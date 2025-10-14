อินดอร์ฮอกกี้ ล่าทองซีเกมส์ เชิญทีมเวิล์ดคัพอิหร่านติวเข้ม
“บิ๊กแนต” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้มีการเตรียมนักกีฬาทีมชาติฮอกกี้ชุดสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมามีทั้งเดินทางไปฝึกซ้อมต่างประเทศและเดินทางเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อจุดเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยให้ได้
นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางสมาคมไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่นี้เราได้เชิญนักกีฬาอินดอร์ฮอกกี้ชุด World Cup ของประเทศ Iran มาลงทีมฝึกซ้อมและเติมเทคนิคให้นักกีฬา อินดอร์ฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงชุด ซีเกมส์ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้อำเภอวังม่วง สระบุรี เพื่อที่ให้ทีมไทยของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น นี่ถือว่าทีมไทยโชคดีมากที่นักกีฬาระดับเวิลด์คัพจะยกทีมมาร่วมสอนแท๊คติกและชั้นเชิงระดับโลกให้กับทีมชาติไทยแบบมีตารางการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองให้สำเร็จดั่งมุ่งหมาย 100%
“สำหรับทีมหญิง Indoor Hockey ทีมชาติไทย Ranking เป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก หลังกลับมาจาก World Cup 2025 CROATIA ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทีมระดับอาเซียนไทยจึงเป็นทีมเต็งที่จะคว้าเหรียญทองอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้เราหวังว่าอีก 2 เดือนนักกีฬาจะไม่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อม จึงกำชับให้ผู้จัดการทีมระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย” นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย