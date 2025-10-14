ไทยประกาศไม่แบ่งเค้กเหมา 16 ทองมวยซีเกมส์
น.อ.บุญส่ง นวลย่อง หัวหน้าสต๊าฟโค้ชทีมมวยไทยสมัครเล่น ชุดลุยศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมมวยทีมชาติไทยว่า นักกีฬาทั้งชุดชายและหญิงได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และถือเป็นทีมที่มีความพร้อมที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใหญ่บางส่วนในวงการกีฬา โดยเฉพาะจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มองว่าทีมมวยไทยอาจไม่ประสบความสำเร็จ หลังผลงานในศึกเวิลด์เกมส์ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้า แต่ยืนยันว่า ซีเกมส์ครั้งนี้ที่มีการชิงชัยทั้งหมด 16 เหรียญทอง ทีมไทยตั้งเป้ากวาดให้ครบทุกเหรียญ
“นักมวยทุกคนรู้ดีว่าโดนดูถูกไว้เยอะ ดังนั้นเมื่อขึ้นเวทีแล้วจะใส่เต็มที่แน่นอน ดีไม่ดีอาจกวาดครบ 16 เหรียญทองด้วยซ้ำ ไม่มีแบ่งเค้กให้ชาติอื่นแน่นอน ไม่ต้องกลัวว่า มาเลเซีย จะจัดมวยไทยในซีเกมส์ครั้งหน้าได้หรือไม่ เพราะเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามวยไทยไม่ใช่ของใครจะมาดูถูกได้ ตอนนี้นักชกทีมชาติไทยเริ่มทยอยเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบภายในสัปดาห์หน้า หลังจากบางรายเพิ่งปิดภารกิจบนเวทีอาชีพ” น.อ.บุญส่งกล่าว